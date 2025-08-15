Andreea Bălan se bucură de o vacanță binemeritată în Grecia, unde își încarcă bateriile alături de cele mai dragi persoane din viața ei. Artista a ales ca destinație insula Creta, unde este cazată într-un resort de lux cu facilități exclusiviste și peisaje spectaculoase.

Alături de fiicele sale, Clara și Ella, și de partenerul ei, jucătorul de tenis Victor Cornea, Andreea trăiește zile pline de activități și relaxare. Vedeta își menține stilul de viață activ, participând la sesiuni de înot și antrenamente, în timp ce fetițele se bucură și ele de distracția la piscină.

Pe rețelele de socializare, artista împărtășește constant imagini din vacanță, inclusiv momente de răsfăț culinar. În dreptul unei fotografii în care savurează micul dejun lângă piscină, Andreea a scris: „Un mic-dejun lângă piscină are un gust mai dulce când dragostea este primul lucru din meniu”.

Postările sale au adunat sute de aprecieri și comentarii, fanii admirând nu doar peisajele superbe, ci și armonia pe care artista o trăiește alături de familie.

Andreea Bălan, cele mai noi detalii despre nunta cu Victor Cornea

Vedeta și sportivul au hotărât că nunta va avea loc anul viitor, în 2026, ba chiar au ales data și locația, chiar dacă nu vor să dezvăluie public ziua și locul. Totuși, până la fericitul eveniment, Andreea Bălan o să organizeze pentru fani un spectacol grandios, ținut chiar la Sala Palatului.

„Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem. Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm. Mai întâi e Sala Palatului, iar apoi nunta”, a adăugat artista.

Mai mult decât atât, Andreea Bălan a punctat că familia este completă. Fiicele sale îl adoră pe Victor Cornea, iar sportivul, la rândul său, are un băiat: „Nu ne mai dorim copii niciunul! El nu își dorește. Are deja un băiețel, are 12 ani, are toată cariera înainte. Eu știu ce presupune, dar și el, cumva! Nu ne dorim”.

