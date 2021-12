Detalii neștiute din căsnicia Monicăi Davidescu cu Aurelian Temișan: „Hopuri au existat, dar nu ne-am gândit la divorț”

Monica Davidescu și Aurelian Temișan formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul de la noi. Cei doi s-au cunoscut în cadrul unul spectacol pe care ea l-a prezentat, după cum a povestit acum pe larg pentru revista OK! Magazine. „Da, aşa ne-am cunoscut. Şi aşa s-a înfiripat scânteia. Dar primul nostru spectacol de anvergură împreună a fost Chicago, aici la TNB. Atunci am şi avut un hop, pentru că erau propuşi 3 actori pentru personajul Billy Flynn: Bănică Jr., soţul meu şi Andrei Duban. Dar anul următor, Ştefan a început proiectul Dansez pentru tine, aşa că au avut nevoie urgent de Aurelian, însă nu mai avea timp să repete suficient, iar producătorul mi-a spus să repet eu cu el acasă.

Şi numai aşa ne-am pregătit şi ne-am şi amuzat că era o scenă în care Roxie Hart îi striga lui Billy Flynn: „Să-mi dai înapoi cei 5.000 de dolari ai mei!“. Şi noi ne certam ca pe scenă. Iar la un moment dat am auzit paşii vecinilor pe palier… I-am zis soţului: „Tu-ţi dai seama că pe hol oamenii ne aud urlând unul la altul: «Să-mi dai cei 5.000 de dolari înapoi!». Ce-or crede, bieţii oameni?! Or să spună că ne spargem oalele-n cap“, a dezvăluit actrița.

„Eu, dacă am ceva de spus, spun, el tace”

În același interviu, Monica Davidescu a dezvăluit ce activități comune are cu soțul ei. Sunt interesați de aceleași domenii, au aceleași pasiuni. „Eu nu-s pasionată de bucătărie, el nu-i pasionat de bucătărie. Am multe cunoştinţe care spun: «Am gătit aseară, am băut un vin cu soţul meu…». Zic: «Măi, în bucătărie eu nu mă pot relaxa. Nici să beau vin nu-mi place…».

Ei, nouă ne place să descifrăm texte! Atunci de ce să nu facem asta, de ce să nu căutăm piese noi?! Şi în pandemie, când am stat foarte mult şi toate activităţile au fost întrerupte, chiar asta am făcut. Am şi repetat acasă, am făcut şi nişte filmări, soţul meu a făcut şi un videoclip.”, a mai spus vedeta.

Când a venit vorba despre certurile reale din căsnicie, dar și despre un presupus divorț, Monica Davidescu a mărturisit: „Eu, dacă am ceva de spus, spun, el tace. Şi apoi lucrurile se rezolvă de la sine. (…) Hopuri au existat, îţi dai seama că nu există persoană fără cusur. Dar nu am ajuns atât de departe încât să ne gândim la divorţ”.

Fiica lor le calcă pe urme

În vârstă de 11 ani, Dora Maria Davidescu Temişan e pasionată de actorie. De mică a luat cursuri, după cum dezvăluie chiar mama ei. „Îşi caută drumul. Cred că este atrasă, îşi doreşte mult actorie, ea are o voce plăcută dar nu a vrut să meargă la canto. A făcut, în schimb, cursuri de pian, a făcut şi actorie cu mine, pentru că eu am cursuri pentru copii şi o luam cu mine atunci – dar fiind prea mititică, 4-5 ani, ea stătea într-un colţ la o măsuţă şi desena.

Şi la un moment dat, pe la 6 ani, mi-a spus că vrea să participe şi ea. Iar ulterior, pe la 8 ani, a zis că vrea alt profesor şi a continuat cu altcineva. Deci face actorie în continuare şi îi place foarte tare, a făcut vreo 3 spectacole. Iar acasă ne-a ajutat cu filmările şi cu replicile la repetiţii. Dar i-am explicat: «Dacă eşti atrasă de această meserie, nu trebuie să ţi-o epuizezi în copilărie»”, a mai povestit actrița pentru okmagazine.ro.

