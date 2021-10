„Din fericire mi-am revenit rapid după ambele sarcini, deși pe cea de-a doua am avut-o la 39 de ani. Mă ajută și conformația, sinceră să fiu. În plus, stilul sănătos de viață și sportul și-au pus amprenta și ele.

Ca sfat, alăptați, mămici, căci scăpați de kilograme rapid, e un consum uriaș de calorii. Eu însă, din cauza nopților nedormite și a stresului, am slăbit cam mult, dar acum, odată ce a mai și crescut bebelușa, devine mai ușor și am reajuns aproape de kilogramele mele ideale. Mai am de pus doar vreo două”, a declarat Diana Bart pentru Unica.

„Nu am ținut în viața mea nicio dietă. Eu am un regim de viață sănătos, echilibrat, care include trei mese pe zi, obligatoriu, plus gustări, plus doi litri de apă (alcalină). Oricât de ocupată aș fi, niciodată nu sar mesele.

Nu consum zahăr, îl înlocuiesc cu stevie și zahăr de cocos. Nu prăjesc nimic, nu folosesc făină albă și sunt extrem de atentă la toate etichetele produselor.

Gătesc în casă, iar micile plăceri, și aici mă refer și la anumite deserturi, mi le fac atunci când ieșim în oraș. Toate mâncărurile tradiționale – sarmale, ardei umpluți, chiftele, cartofi pai – le coc doar în cuptor, cu foarte puțină grăsime. Și sunt la fel de gustoase precum cele prăjite”, a mai adăugat prezentatoarea TV.

