Ce spune Dragoș Bucur ca jurat la „Românii au talent”. „M-am cam plictisit. Mă așteptam să fie distracție. Bobonete să spună glume”

Într-un interviu pentru emisiunea „La Măruță”, de la PRO TV, Dragoș Bucur a făcut glume despre prima zi de filmări la „Românii au talent”. Actorul are acum rolul de jurat.

„M-am cam plictisit pentru că… Eu mă așteptam să fie aici distracție, mă așteptam ca Bobonete să spună glume toată ziua, mă așteptam ca Andra să cânte, de la Andi mă așteptam ca la două, trei chestii să vină cu ceva inteligent, eventual niște direcții în muzică, în… Eu știam că el știe tot. Dar nu e deloc așa.

A fost destul de plictisitor, dar a fost prima filmare”, a spus el în stilul său caracteristic. De față au fost și Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete, cel din urmă reacționând: „Eu zic să muți autocarul în partea asta”, a spus actorul făcând referire la emisiunea pe care o prezintă Dragoș Bucur de ani, „Visuri la cheie”.

Prezentatorul show-ului, Smiley, a intervenit și el în discuție și a făcut declarații despre noile prezențe de la masa juriului. „Mă simt foarte bine. Oamenii care au venit acum nu îi cunosc foarte bine, dar am auzit că sunt niște băieți deosebiți”, a declarat el la PRO TV.

Mihai Bobonete, care apare de ani în serialul „Las Fierbinți”, s-a arătat foarte încântat că a fost cooptat în echipa „Românii au talent”.

„E foarte fain. Aici nu are legătură cu Fierbințiul, are legătură cu toată viața mea, pentru că de obicei am făcut spectacolul pe scenă și acolo era publicul. Acum mă simt ca cei din public, aici se întâmplă toată treaba.

Nu am stat niciodată atât de aproape de scenă să văd un spectacol, mai ales că acesta e unul dintre cele mai bune spectacole, dacă nu numărul 1 în România. Aici vezi cam tot ce ai putea să vezi”, a menționat actorul la PRO TV.

