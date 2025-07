Dragoș Bucur revine în filme: „Proiect american, filmat anul trecut. Ar trebui să iasă în toamnă” | EXCLUSIV

Ajuns la 48 de ani, vârstă pe care a împlinit-o în luna iunie, Dragoș Bucur și-a făcut apariția în ultimii ani, pe lângă emisiunile de la PRO TV, în filmele „Două lozuri” și „Încă două lozuri”, în care joacă alături de Alexandru Papadopol și Dragoș Boguță, dar și în „Hawaii”.

Premiat de două ori cu Premiul Gopo pentru „Cel mai bun actor”, soțul Danei Nălbaru a jucat și în unele filme internaționale, precum „The way back” și „Un polițist și jumătate”.

Într-un dialog pe care l-a avut în exclusivitate cu Libertatea, vedeta de la PRO TV a dezvăluit că este pregătit să revină în filmele americane și chiar a filmat deja pentru o producție care urmează să fie lansată în această toamnă.

Întrebat dacă îl vom vedea și în vreun serial precum „Tătuțu’” sau „Betoane”, care se văd pe VOYO, Dragoș Bucur a spus că nu are astfel de planuri, dar are discuții pentru un serial din România care va fi filmat în toamnă.

„Am un proiect filmat anul trecut, care ar trebui să iasă în toamnă. E un film american în care am un rol destul de frumos. Și sunt în discuții acum pentru un proiect care s-ar filma în toamnă, românesc. Destul de mare, un serial. E ceva, nu știu dacă… S-ar putea să sune puțin arogant așa, din partea mea… Eu am făcut Facultatea de Teatru și ulterior am început să fac filme cu niște regizori și niște producții care acordau timp procesului ăsta de filmare, de pregătire… Televiziunea nu prea îți oferă în seriale chestia asta. E pe repede înainte. Și eu nu mă pot acomoda.

Dacă în televiziune m-am putut acomoda și a ajuns să-mi placă lucrurile făcute tip reality, ca la «Visuri la cheie», sau eu am o emisiune acum pe online, «Bucurii la țară», cu mutatul unor orășeni la țară… Pe stilul ăsta de reality. Sau la «Românii au talent», unde ai chiar live. În meseria mea de bază, în actorie, nu mă pot obișnui cu chestia asta pe repede înainte. Și atunci proiecte gen cele de care ai spus mai devreme nu sunt pentru mine. Nu am nimic semnat, e doar un proiect la nivel de discuții. Dacă va fi, voi spune”, a spus Dragoș Bucur în exclusivitate pentru Libertatea.