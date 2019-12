De Daria Maria Diaconu,

Concurentul din echipa lui Tudor Chirilă a convins publicul că merită trofeul după ce a interpretat în finală piesele „Show Must Go On” a trupei Queen, „Cântec prost” (împreună cu antrenorul) și „Still Loving You” de la Scorpions (alături de Tiberiu Albu).

Tudor Chirilă a obținut al patrulea succes ca antrenor, după Tiberiu Albu (2014), Cristina Bălan (2015) și Teodora Buciu (2016).

Dragoș Moldovan a intrat vineri în finala Vocea României 2019, alături de Andi Țolea (echipa Smiley), Jasmina Răsădean (echipa Irina Rimes) și Elena Bozian (echipa Horia Brenciu).

Parcursul lui Dragoș Moldovan la Vocea României 2019

Dragoș s-a calificat în finală după ce a interpretat în semifinale melodia „Always” de la Bon Jovi.

Ce a făcut Dragoș Moldovan în prima ediție live „Vocea României”

Dragoș a fost unul dintre cei 12 concurenți de la Vocea României care au cântat în prima ediția live a emisiunii de la Pro TV. Acesta a adus pe scenă o reinterpretare a piesei „The Winner Takes It All” de la ABBA.

„Pentru că eu văd foarte mult omul din tine, dincolo de voce, dincolo de acutele tale, sper să fiu primul care, la 1200 dau „Dragoș”. Felicitări!”, a comentat Horia Brenciu.

„Despre emoție să vorbească publicul și voturile lor. Eu îți mulțumesc. Eu am simțit, a fost undeva, acolo, bine. Am întotdeauna credința că un om care lucrează cu câini n-are cum să nu știe să-i emoționeze pe oameni”, a spus Tudor Chirilă la sfârșitul prestației elevului său.

Dragoș Moldovan, la audțiile pe nevăzute

La audițiile pe nevăzute, Dragoș a impresionat și a întors toate scaunele interpretând melodia „Feeling Good”, a lui Michael Buble. Jurații au fost încântați de vocea sa.

„Ai o voce, cred că una dintre cele mai spectaculoase voci pe care am auzit-o. Parcă erai Superman cu vocea asta a ta. Oricum ai fi început melodia asta, cu vocea asta în piano, aia de Metallica, vocea aia de sus, ești formidabil! Ești senzațional! Asta e menirea ta – să cânți. Domnu’ Moldovan, cu vocea ta se poate face absolut orice, vocea ta e un spectacol! Bravo! Nu sunt aplauze destule pentru vocea ta!”, i-a spus Horia Brenciu.

„Când mă întorc la o voce ca a ta am sentimentul că e o potriveală incredibilă. Ce m-a impresionat a fost momentul în care ai dozat foarte jos, ai trecut dintr-un fortissimo într-un piano șoptit. Îmi doresc să lucrez cu intuiția ta. Vreau să facem un parcurs nu neapărat rock, dar unul care să pună în valoare vocea ta”, i-a spus Tudor Chirilă. De altfel, concurentul a ales să facă parte din echipa lui Tudor Chirilă.

„Versiunea ta a fost una imperfectă. Când mi-am dat seama că e un tip care cântă rock și simte rock, am zis că trebuie să ascult piesa asta din altă perspectivă. Aș vrea foarte tare să te am în echipă”, a comentat Smiley despre interpretarea artistului din Timișoara.

„Dragoș, eu m-am întors pentru că eu am văzut și am auzit, de aici din partea asta, o voce care s-ar putea să fie câștigătoare. Poate nu am skill-urile lui Tudor de a alege piesele rock, dar asta nu e o problemă pentru că putem să facem același lucru împreună. Din momentul ăsta al competiției, eu caut o voce câștigătoare și caut o voce care ar putea să mă ajute să facem numere interesante”, i-a spus Irinei Rimes concurentului.

Este student la Conservator

Dragoș este student la Conservatorul din Timișoara. Acesta are și o trupă rock, care se numește Pandora. Concurentul de la Vocea României se ocupă și cu dresajul canin.

Accidentul teribil care i-a schimbat viața

Tânărul de 21 de ani a trecut prin momente grele în anul 2016, atunci când a suferit un grav accident auto. A fost în comă timp de două săptămâni și a suferit două operații, la cap și la mână. Medicii au fost nevoiță să-i extragă bucăți din osul cranian. După trauma suferită, cântărețul a decis să se bucure mai mult de plăcerile vieții.