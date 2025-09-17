Într-o vizită de stat istorică în Regatul Unit, fostul președinte american Donald Trump și soția sa Melania au fost primiți cu fast de familia regală britanică la Castelul Windsor. Evenimentul marchează a doua vizită de stat a lui Trump în Marea Britanie, subliniind importanța relațiilor bilaterale.

Ținuta Melaniei Trump

Melania Trump, în vârstă de 55 de ani, a impresionat prin eleganță și rafinament. Ea a purtat un costum Christian Dior Haute Couture gri închis, cu o fustă evazată până sub genunchi. Ținuta a fost completată de o pălărie cu boruri largi într-o nuanță de mov deschis, care îi acoperea cocul elegant.

Donald Trump a ales un costum elegant, cu o cravată în tonuri asemănătoare ținutei soției sale.

Cuplul prezidențial a fost întâmpinat de Prințul William și Prințesa Kate în Grădina Zidurilor de pe domeniul Windsor. Grupul s-a îndreptat apoi spre Victoria House pentru a-i saluta oficial pe Regele Charles al III-lea și Regina Camilla. Regina Camilla a optat pentru o rochie albastră safir, completată de o haină asortată creată de Fiona Clare și o pălărie Philip Treacy.

Kate Middleton, elegantă în rochie

Kate Middleton a atras toate privirile într-o ținută elegantă în nuanțe de roșu. Conform presei internaționale, prințesa a purtat o rochie semnată Emilia Wickstead, accesorizată cu o pălărie Jane Taylor în valoare de 2.330 de lire sterline și o geantă Chanel burgundy.

Un detaliu emoționant a fost broșa cu pene, moștenită de la Prințesa Diana, care conține 18 diamante și smaralde mici în jurul simbolului Prințului de Wales.

În timpul ceremoniei de primire, s-au tras 41 de salve de tun de către Artileria Călare Regală pe peluza de est a Castelului Windsor. Regele Charles a părut dornic să-l prezinte pe Trump personalului său superior, conducându-l către secretarii privați și ecverii seniori.

Procesiunea regală

După saluturile oficiale, grupul s-a urcat în trăsurile de stat trase de cai pentru o plimbare de 2 km prin domeniul Windsor. Regele Charles și președintele Trump au ocupat prima trăsură, în timp ce Regina Camilla și Melania Trump au urmat în cea de-a doua.

Traseul procesiunii a fost flancat de peste 150 de membri ai forțelor armate, incluzând Marina Regală, Pușcașii Marini Regali, Armata Britanică și Forțele Aeriene Regale.

Acest eveniment de înaltă ținută vine la mai puțin de o zi după ce Prințul William și Kate au participat la funeraliile Ducesei de Kent la Catedrala Westminster.

