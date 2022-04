Electric Castle 2022. Când are loc festivalul de la Cluj și ce artiști vin

Electric Castle este primul festival din România care a mutat muzica electronică și sunetele live ale concertelor pe scenele indoor sau în aer liber ale unui castel. Prima ediție a fost în urmă cu 9 ani, mai exact în anul 2013. Festivalul Electric Castle a fost nominalizat în fiecare an în finala European Festival Awards la categoria „Cel mai bun festival de mărime medie”.

Când și unde se ține Electric Castle 2022

În acest an, Electric Castle va avea loc în perioada 13-17 iulie 2022. Festivalul se ține pe domeniul Bánffy din Bonțida, o comună aflată la aproximativ 17 km de Cluj-Napoca.

Cine cântă la Electric Castle 2022

Electric Castle confirmă noi headliners pentru ediția a opta a festivalului: alături de Twenty One Pilots, Gorillaz și Deftones, intră ca și cap de afiș Disclosure, Peggy Gou, Moderat, Caribou, Editors, Aurora, Sven Vath, Mogwai.

Alți artiști care vor urca pe scena de la Electri Castile 2022:

Sofi Tukker · Purple Disco Machine · Vitalic (Live)

Subcarpați · Delia · Yves Tumor & Its Band

Molchat Doma · Gusgus · Whomadewho (Live) · Goldie

Camo&krooked · London Elektricity · Sasha · Nastia

Ben Böhmer (Live) · Dj Seinfeld · Acid Arab (Live)

Vița De Vie · Zdob Și Zdub · Coma · Kennyhoopla

Altin Gün · Kruder & Dorfmeister · Dub Pistols

Nightmares On Wax · Agents Of Time · Kid Francescoli

Gioli&assia · Apashe · Sam Divine · David Penn

Mdou Moctar · Nicola Conte & Spiritual Galaxy · Tinlicker

Joplyn · Lola Marsh · A Place To Bury Strangers · A.a.williams

Matt Black (Coldcut) Dj Set · Balming Tiger · Bcuc · Gheist

Session Victim · Vels Trio · Shubostar

Bilete la Electric Castle 2020. Cât costă

Biletele pentru Electric Castle 2022 sunt vândute continuu, în etape de preț, până în ultima zi de festival sau până când sunt Sold Out. Biletele pot fi achiziționate de pe electriccastle.ro/tickets, prin aplicația mobilă Electric Castle sau prin site-urile partenere (festival.travel, tixa.hu, entertix.ro, etc.).

Acestea au prețuri cuprinse între 1.499 lei și 789 lei, după cum urmează:

Premium FlexiPass – 1.499 lei

Premium FlexiPass + Camping – 1.639 lei

General Access FlexiPass – 649 lei

General Access Pass + Camping – 789 lei

Biletul General Access îți oferă accesul deplin la eveniment din Ziua 0 (miercuri, 13 iulie 2022) începând cu ora 12:00 A.M, până la finalul festivalului (luni, 18 iulie 2022, la ora 10:00 A.M).

Biletul Premium Access, îți oferă de asemenea acces deplin la eveniment (începând de miercuri, 13 iulie 2022 ora 12:00 A.M, până luni, 18 iulie 2022 la 10:00 A.M), însă vei avea parte de o experiență premium cu facilități extra precum: platformă ridicată lângă scena principală, baruri private, zone cu meniuri de tip fine dining, plus multe altele.

Dacă îți dorești să dormi în zona festivalului, va trebui să achiziționezi un bilet General Access + Camping sau un bilet Premium + Camping. Aceste tipuri de bilete îți oferă acces în zona de camping, posibilitatea de a veni cu propriul cort și de a beneficia de facilitățile campingului.

Biletul de o zi este destinat pentru cei care nu pot participa pe toată durata festivalului, sau care doresc să participe pentru una sau două zile. Cu acest tip de bilet vei avea acces la festival numai în ziua pentru care ai achiziționat biletul, începând cu ora 12:00 A.M, până în următoarea zi la 10:00 A.M, oră după care va trebui să părăsești teritoriul festivalului, biletul nemaifiind valabil. Biletele de o zi nu beneficiază de opțiunea de camping.

Black Ticket îți oferă întreaga experiență de festival, cu acest bilet vei avea acces în zonele Premium, în zona de camping și în culise. Cu acest tip de bilet vei putea participa la festival începând de miercuri, 13 iulie 2022 de la ora 12:00 A.M, până luni, 18 iulie 2022, la 10:00 A.M.

