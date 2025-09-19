Mamă a trei copii, Elena Băsescu s-a retras de mai mulți ani din viața publică și din politică. Dacă până acum ceva vreme lucra la Parlamentul României, la Camera Deputaților, acum a devenit mamă full-time. Din mariajul cu Bogdan Ionescu, încheiat pe cale amiabilă și fără scandal, au rezultat un băiețel, Traian, care poartă numele bunicului său, și o fetiță, Sofia Anais. Mezina Anastasia este rodul iubirii dintre Elena Băsescu și Cătălin Tomata.

Cum arată Elena Băsescu acum

Spre surprinderea tuturor, Elena Băsescu a fost surprinsă recent în București. Paparazzii Spynews.ro au filmat-o în timp ce își lua copiii de la școală, însoțită de bona acestora. Îmbrăcată în negru din cap până în picioare, într-un tricou simplu cu pantaloni sport, cu părul prins în coadă și ochelari de soare la ochi, Elena Băsescu a transformată total.

Nu mai are silueta pe care o avea atunci când lucra în Parlamentul României, la Camera Deputaților. Acum, este o mamă în toată regula, prinsă între școală, treburi casnice și, cel mai probabil, multe alte responsabilități.

Recomandări Admiterea la Arhitectură se dă dintr-o materie scoasă din programa liceelor teoretice acum 50 de ani. Părintele unui elev: „Copiii, obligați să se mediteze la Geometrie descriptivă cu profesorii din facultate”

Pe pagina ei de Instagram ea surprinde cu imaginile și clipurile video de la echitație, pare că ea și copiii practică același sport. Tot pe Instagram sunt publice și imaginile de când avea o siluetă suplă și se îmbrăca elegant în Parlamentul României.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Elena Băsescu a fost europarlamentar

Elena Băsescu a fost europarlamentar între 2009 și 2014, iar în 2016 s-a angajat la Camera de Comerț și Industrie, la Departamentul de Relații Internaționale.

În decembrie 2020, a candidat la alegerile parlamentare, deschizând lista PMP Constanța pentru Camera Deputaților. Cu toate acestea, PMP nu a reușit să atingă procentul necesar pentru a intra în Parlament, scrie ziare.com. În 2021, Elena Băsescu era consilier la Comisia de Afaceri Europene. Fiica fostului președinte spunea că întocmește documentele necesare pentru ordinea de zi a comisiei și că munca pe care o depune în Parlament nu este deloc lejeră.

Mai târziu, în 2023, ea apărea ca angajat într-o redacție de presă, la Aleph News.

Viața personală a Elenei Băsescu

Pe 1 septembrie 2012, Elena Băsescu s-a căsătorit cu Bogdan Ionescu, cu care era într-o relație de mai bine de 3 ani. În aceeași zi a avut loc și cununia religioasă. La scurt timp, Elena a anunțat că și-a păstrat numele de domnișoară. Nașii celor doi sunt deputatul PDL Răzvan Mustea și soția sa, Aura. Răzvan Mustea este și liderul tinerilor democrat-liberali, iar în Guvernul Ungureanu a fost ministru al Comunicațiilor. La petrecerea care a avut loc la Palatul Snagov au participat peste 600 de invitați: prieteni și cunoștințe ale mirilor, părinților și nașilor.

Pe 1 septembrie 2013, la fix un an de la căsătoria cu Bogdan Ionescu, Elena a născut o fetiță pe care au numit-o Sofia Anais Ionescu-Băsescu. Pe 30 noiembrie 2013 a avut loc botezul Sofiei Anais, nașul de botez fiind primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă.

Pe 31 ianuarie 2015 Elena Băsescu a născut un băiețel, pe care l-a numit Traian. În iunie 2018, a născut al treilea copil, o fetiță, Anastasia pe care o are cu Cătălin Tomată. Cei doi s-au despărțit, iar Elena Băsescu nu a mai apărut public cu niciun partener.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE