În una dintre seri, Antena 1 a arătat inclusiv cum Teo o sărută pe gât pe Ella, în timp ce se aflau pe un șezlong, pe plajă. Iar momentele tandre dintre ei nu se opresc aici!

La finalul ediției de pe 13 august, Antena 1 a difuzat un promo pentru edițiile de săptămâna viitoare de la Insula Iubirii 2025. Astfel telespectatorii au avut ocazia să vadă că Ella Vișan și Teo Costache trec la nivelul următorul: se sărută și încep să renunțe la haine. Scenă care are loc într-o baie din Thailanda.

Concurentele de la Insula Iubirii 2025 au căzut în ispită

„Mi-am dat seama că femeia lângă care eu am trăit a fost o minciună. Patru ani de zile”, spune Andrei Lemnaru în clipul video pe care publicul larg l-a văzut. Iar Marius Avram este arătat în timp ce rostește mai multe replici cu subînțeles: „Una îndrăgostită, alta face sex”, „Divorț” și „Despărțire, ce să însemne? Ce ar putea să mai însemne?”.

La un moment dat, în timp ce sunt difuzate unele cadre de pe plajă, filmate noaptea, se aude și vocea unei femei care pare a fi Bianca Dan: „Am căzut în ispită”!

În materialul video care promovează edițiile de săpătămâna viitoare de la Insula Iubirii 2025 vorbește și Radu Vâlcan, în cadrul unei ceremonii a focului. „Vreau să mă asigur că ești pregătit să vezi aceste imagini. Pentru că sunt imagini grele, imagini greu de digerat”, spune prezentatorul.

„S-au aprins hormonii”, mai este o voce auzită în clipul video, iar Marius Avram este tot mai bulversat, după cum afirmă chiar el. „Bă, de 11 ani… Putea să vină la mine: «Băi, gata, nu mai vreau să mă mai văd cu tine»” și „Pare că nu mai este femeia vieții mele” mai spune concurentul din emisiunea de la Antena 1.

„Eu abia aștept să văd”, se aude și Andrei Lemnaru în timpul materialului de promovare. Însă cadrele pe care publicul le vede cu Ella Vișan nu sunt deloc îmbucurătoare pentru iubitul concurentei.

Ella Vișan și Teo Costache, scene intime la Insula Iubirii 2025, show difuzat de Antena 1

„Eu am uitat că sunt într-o emisiune”, spune ea inițail. Apoi, o auzim din nou: „A fost un moment de care chiar aveam nevoie”! Iar ispita masculină Teo Costache pune paie pe foc: „Mă simt într-o vacanță cu iubita” și „N-am mai întâlnit de mult o persoană cu care să am atât de multe lucruri în comun”, spune acesta.

Replica de la Ella Vișan nu întârzie să apară: „Eu n-am întâlnit niciodată”!

„Așa era și lângă mine. Doar că la un moment dat nu mai zâmbea. Acum zâmbește”, îl putem auzi și pe Andrei Lemnaru, care comentează cadrele pe care le vede cu iubita lui și ispita masculină.

Limitele pare că au fost depășite în show-ul de la Antena 1

Apoi, la un moment dat, pare că scenele care le sunt arătate concurenților au depășit o anumită limită. „Vă opriți, că nu are sens să… Să oprească! E dureros! Doamne…”, spune Marius Avram, după ce în promo apar cadre intime cu Ella Vișan și Teo Costache într-o baie.

„Mă bucură că văd chestiile astea. Mai vreau să văd! Lasă, mă, să dea până la… Auzi, să oprescă! La ce să fie dureros, dacă femeia e îndrăgostită? Ești nebun?”, este replica pe care o are Andrei Lemnaru când vede imaginile.

„Sunt niște chestii rele de văzut și e greu. N-ai cum să zici că îți place”, intervine și Marian Grozavu. „Mie îmi place, mă! Face ce simte, mă”, răspunde Andrei Lemnaru.

Andrei Lemnaru nu vrea să-l întâlnească pe Teo Costache, după ce a văzut imaginile cu Ella Vișan

Dacă inițial părea că este relaxat, râde și glumește pe marginea imaginilor pe care le-a privit, la sfârșitul clipului video care promovează edițiile de săptămâna viitoare de la Insula Iubirii 2025, Andrei Lemnaru are o ieșire nervoasă.

„Să nu mi-l aduceți la ultimul bonfire față în față. O să-i pară rău și lui. Nu există așa ceva! Să nu-l aduceți pe Teo la mine, că dacă l-au adus, cât e de mare, îl fac mic”, spune concurentul.

