Sezonul 9 al emisiunii Insula iubirii devine din ce în ce mai intens, iar în ediția din 13 august 2025, Ella Vișan și ispita Teo au făcut un pas important în relația lor. Cei doi, vizibil apropiați, și-au mărturisit sentimentele și au avut momente de intimitate pe malul mării, departe de privirile celorlalți participanți.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Totul a început după ce Ella nu a reușit să îi convingă pe Maria și ispita Cătălin să intre în mare împreună cu ea și Teo. Hotărâtă să se retragă, aceasta s-a îndreptat singură spre un șezlong aflat la mal, fiind urmată la scurt timp de Teo.

Sub lumina lunii, logodnica lui Andrei a vrut să afle ce simte ispita pentru ea, mărturisindu-i la rândul său ceea ce are pe suflet.

Ella: Îți mulțumesc… că ești aici. Probabil am meritat și apreciez fiecare lucru.

Teo: Și pe ăsta (n.r. – inelul de logodnă)?

Ella: Chiar și ăsta. (…) Cu siguranță, cine îți va fi alături toată viața… Va fi o femeie fericită.

Recomandări Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

„Se spune că îndrăgostiții n-ar trebui să stea să se uite la luna plină amândoi pentru că aparent, cică se vor despărți. Dar noi nu suntem îndrăgosțiți…”, a căutat fata confirmare.

„Sunt foarte multe momente în care am emoții lângă ea și asta îmi dă foarte mult de gândit”, a explicat Teo la testimoniale.

Ella: O să-ți fie dor de mine? De reflexia ta?

Teo: Cu siguruanță…

Ella: Ești fericit?

Teo: Foarte!

„Distanța dintre noi era din ce în ce mai mică. Probabil amândoi ne-am fi dorit un sărut, doar că n-am simțit că este momentul atunci”, a spus Teo după ce a pupat-o pe obraz.

Teo a sărutat-o pe Ella de la Insula iubirii 2025 pe gât și pe frunte

În timp ce conversația devenea tot mai personală, Teo a făcut un gest îndrăzneț: s-a apropiat, a sărutat-o pe gât și pe frunte, moment care a surprins și emoționat.

„Am făcut ceea ce am simțit în momentul respectiv”, a declarat Teo, explicând că nu a putut rezista impulsului de a-și exprima afecțiunea.

„Nu mă așteptam”, a recunoscut logodnica lui Andrei, la testimoniale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE