Al cincilea battle „Chefi la cuţite” a debutat aseară cu un joc plin de adrenalină – un adevărat circuit de forţă: câte un concurent din fiecare echipă a trebuit să cureţe un ananas, să îl taie rondele, să stoarcă 700 de ml de suc de lămâie şi să răzuiască integral o ţelină.

La finalul probei, echipa lui Chef Bontea şi-a adjudecat victoria şi avantajul de a împărţi cele 12 ingrediente extravagante. Astfel, echipa lui Chef Bontea a gătit folosind creier de porc, ciocolată albă, seminţe de dovleac şi mangustan, echipa lui Chef Dumitrescu cu pufuleţi, spirulină, lobodă şi coriandru, în vreme ce echipa lui Chef Scărlătescu a avut Coca-Cola, mentosane, goji şi urdă.

Pentru Chef Scărlătescu, battle-ul cinci a fost la fel de sumbru: „Sunt foarte trist că e sezonul 12 şi aşa gaură neagră n-am avut de când mă ştiu eu la acest concurs. Nu putem trece de complexul acestei farfurii, una singură, zici că ne dă cineva de milă!”.

Fabian Soare, uimit că a fost eliminat de la „Chefi la cuțite”

În urma probei individuale, un alt concurent din echipa lui a părăsit competiţia: Fabian Soare. „Asta e, frate! Jur că sunt șocat! Habar nu am ce am făcut atât de greșit, chiar nu am idee. Sunt extrem de dezamăgit. Nu mă așteptam să am eu 5. Chiar mă așteptam la 10 sau mai mult”, a dezvăluit acesta, în vreme ce Chef Scărălătescu a completat: „O zi dezastruoasă, o zi ciudată, o zi în care am avut din nou la final un discurs trist!”.

„Pleacă un om, iar voi știți să gătiți doar la proba individuală. Nu așa se face, dragii mei! Se pune osul la muncă! Era o echipă frumoasă când v-am ales. O zi ciudată, am avut un discurs trist”, a fost o parte din discursul pe care l-a ținut juratul echipei sale, după eliminarea lui Fabian Soare.

Ce se întâmplă diseară la „Chefi la cuțite”

Diseară, al şaselea battle Chefi la cuţite se anunţă unul trepidant: nu mai puţin de trei amulete năstruşnice se vor auzi rând pe rând în bucătăria show-ului culinar, instaurând un haos de nedescris. „Astăzi e bătălia amuletelor!”, au fost de acord toţi competitorii.

Pe lângă asta, ambiţia fiecărui chef de a da o lovitură categorică va încinge periculos atmosfera la bancurile de lucru.