Femeia în vârstă de 50 de ani a postat un mesaj emoționant pe Instagram, cerând „vindecare, claritate și protecție” pentru fiul ei, însă răspunsul cântărețului a surprins prin naturalețea și ironia fină.

Ce rugăciune a scris Pattie Mallette pe Instagram

Totul a început pe 22 septembrie, când Pattie Mallette a publicat pe Instagram o rugăciune dedicată fiului ei. „Trimit libertate, putere, claritate și vindecare asupra ta, Justin. Fiecare lanț al fricii, confuziei, greutății și durerii să se rupă în numele lui Iisus. Duhule Sfânt, înconjoară-l cu adevăr, lumină și protecție. Vindecă fiecare rană din inima, mintea și trupul lui…”, a scris aceasta pe internet.

Postarea a fost însoțită de mai multe fotografii cu Justin Bieber și a adunat rapid mii de aprecieri și comentarii din partea fanilor. Mulți dintre aceștia au lăudat legătura spirituală dintre mamă și fiu, o constantă în viața artistului canadian, în timp ce alții s-au speriat și au început să-și facă griji pentru cântăreț, deoarece nu știau despre ce este vorba.

Însă câteva zile mai târziu, Justin Bieber a decis să răspundă, dar în stilul său caracteristic: cu un strop de umor dezarmant, pentru a-și liniști fanii.

Justin Bieber i-a răspuns cu umor mamei lui

„Singurul lucru pe care trebuie să-l vindec e degetul mic de la picior, pe care l-am sucit jucând ping pong”, a scris Justin Bieber, în vârstă de 31 de ani, într-un mesaj care a stârnit hohote de râs printre fanii săi.

Replica a fost interpretată ca o glumă afectuoasă, dar și ca o modalitate prin care artistul a arătat că se simte bine și că nu are probleme serioase, în ciuda îngrijorării manifestate de mama sa.

În plus, mesajul a venit la doar două zile după ce Justin Bieber postase pe contul său un text despre credință: „Iisus ne învață că efortul nostru este doar un răspuns la viața și iertarea care ne-au fost oferite… Iisus devine răsplata. Iar creșterea spirituală devine o dorință născută din harul primit”.

