Producția îi va cuceri pe fanii serialelor turcești cu o intrigă puternică, ce are în centru evoluția extraordinară a unui personaj feminin, o relație abuzivă de familie, dar și o poveste de dragoste tulburătoare, cu un scenariu alert și răsturnări de situație la fiecare episod.

Premiul câștigat de serialul „Fata de la fereastră”

Serialul a fost lansat în Turcia în 2021, distins în același an cu cel mai prestigios premiu al televiziunii turcești – Golden Butterfly pentru Cea mai bună dramă -, iar de atunci se bucură constant de succes, în prezent producția fiind vândută în peste 40 de teritorii din întreaga lume.

Nalan, interpretată de Burcu Biricik, este personajul central al poveștii, o tânără care, aparent, duce o viață împlinită. Lucrează ca arhitect al unui lanț hotelier de lux din Istanbul, este de o frumusețe răpitoare și are o mamă care îi este aproape. Dar, în realitate, Nalan se sufocă de la o zi la alta, sub „atenția” acestei mame abuzive, Feride (Nur Surer), care vrea să îi controleze viața în cele mai mici detalii.

Este greu de înțeles pentru Nalan de unde vine duritatea acesteia, dar secrete întunecate se vor devoala, rând pe rând. În paralel, o relație tată-fiu disfuncțională evoluează în aceiași termeni ai controlului parental. Sedat (Feyyaz Şerifoğlu) este moștenitorul chipeș și de succes al hotelului la care lucrează Nalan.

Povestea de dragoste a serialului

Acesta are un tată autoritar, Rafet (Tamer Levent), care vrea să scrie fiecare filă a vieții fiului său. Destinele celor doi tineri, Nalan și Sedat, sunt pe cale să se „amestece”. Frumoasa fată intră în viața lui Sedat, dar aceasta descoperă, într-un moment-cheie al relației lor, că omul de lângă ea nu este cine credea și spera.

Cavalcada întâmplărilor se rostogolește în viața frumoasei Nalan, care trebuie să lupte pentru propria-i fericire. Va reuși tânăra Nalan să se elibereze de toate condiționările și trădările care vin din partea celor pe care îi iubește, va reuși să strălucească și să își regăsească libertatea, descătușându-se precum un fluture din crisalidă?

Poate că iubirea este soluția în acest labirint în care Nalan pendulează între nesiguranță și dorința de libertate. Nu pierdeți „Fata de la fereastră”, un nou serial tulburător, în curând, la Kanal D.

