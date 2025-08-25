Fiica lui Aurelian Temișan și a Monicăi Davidescu se pregătește de liceu. Dora începe un nou capitol

Monica Davidescu și Aurelian Temișan trăiesc momente pline de emoție, odată cu începutul unei noi etape din viața fiicei lor, Dora. Adolescentei îi bate inima mai tare în această toamnă, când va păși pentru prima dată la liceu, iar părinții ei sunt mândri și emoționați de această schimbare importantă.

„Dora mai are puțin și începe un nou capitol al vieții, liceul, noi descoperiri dar și tentații, noi provocări. Nu îmi fac griji, fiecare dintre noi am trecut prin această etapă. Sigur că ne dorim ce e mai bun pentru ea și să ia tot ce e bun din această nouă etapă a vieții, să se înconjoare de oameni simpli și adevărați, de la care să aibă ce să învețe, cărora să aibă ce să le spună și în liceu știu, din experiența pe care am avut-o și eu la vremea respectivă, că se pot lega niște prietenii pe viață. Noi îi dorim să ii fie bine, suntem alături de ea și o sprijinim cu tot ceea ce putem și ce are nevoie”, a spus Aurelian Temișan, potrivit Click!.

Aurelian Temișan, vacanță cu familia în Grecia

Familia Temișan a avut parte de o vară relaxantă în Grecia, unde și-au încărcat bateriile înainte de noul an școlar. Vacanța, deși scurtă, le-a oferit momente prețioase împreună, dar acum atenția lor se concentrează asupra Dorei și începutului liceului.

„Am fost în vacanță într-o zonă liniștită a Greciei, de unde am migrat în fiecare zi spre altă plajă și seara spre altă locație de masă și a fost senzațional dar în același timp am avut senzația că am ajuns azi, am despachetat, am fost la plajă si când am venit de la plajă a trebuit să împachetăm să plecăm, nu știu când s-au dus șapte zile. Dar e o experiență care trebuie repetată!”, a mai spus artistul.

Monica și Aurelian își susțin fiica în această tranziție importantă, dorindu-i să înceapă cu încredere și entuziasm această nouă etapă din viața sa.

