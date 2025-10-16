Regizat de Adrian Nica și produs de Filmnaut și 3Chestii, filmul reprezintă debutul cinematografic al moldovenilor și rulează în cinematografele din țară din 14 octombrie 2025.

Petronel Gongeanu și Iulian Mehedinț, fondatorii 3Chestii și protagoniștii filmului, au fost prezenți la eveniment alături de o mare parte din distribuție, precum Andreea Lodbă, Howard Dell, Elena Stamate, Vasile Panțiru, Claudiu Dobriță, Bogdan Burțilă. Prezențe speciale atât în film, cât și la gală au fost Anisia Gafton, alături de Serghei Florin.

„Pădurea este a mea” este o poveste plină de umor autentic, dar și de dileme adânci legate de trădare, compromis și corupție, care te va face să râzi, să te emoționezi și să reflectezi. Prin povestea lui Mitică și lupta sa pentru dreptate, filmul reușește să surprindă adevăruri incomode și să ofere o imagine realistă, dar plină de speranță, a ceea ce înseamnă să-ți aperi valorile într-o lume complicată.

„Am stat în sala Cinema City din AFI Cotroceni și am trăit filmul cu voi și nu putem decât să vă mulțumim! Muncim de doi ani la acest film și noi abia acum vedem ce-am făcut, iar toată munca asta colosală nu ar fi fost posibilă fără echipa 3Chestii și oamenii aceștia pe care îi aveți în față”, a spus regizorul Adrian Nica.

„Este un vis devenit realitate pentru noi. Pădurea este a mea este mai mult decât un film, e un pas uriaș în evoluția proiectului nostru și o poveste care sperăm să ajungă la cât mai mulți oameni”, a adăugat Petronel Gongeanu.

Radu Țibulcă, prezent și el la evenimentul de lansare

Printre invitații care au sărbătorit evenimentul se numără și TostoganS, Jador, Christian D, Mircea Eremia, alături de alți creatori de conținut cunoscuți, precum Carmen Totolici, Radu Chirilă, Carmen Niscov, Radu Țibulcă, Andrei Ursachi, dar și numeroși reprezentanți ai industriei de entertainment, publicitate și media.

Celebrul artist Mihail semnează coloana sonoră a filmului, adăugând intensitate, emoție și profunzime întregii producții. Povestea din spatele filmului „Pădurea este a mea” a prins viață și datorită susținerii oferite de partenerii Cotnari și Cat Music, care au crezut în forța acestui proiect și în dorința echipei de a aduce pe ecran o producție românească relevantă, cu mesaj și impact.

