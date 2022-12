„Faptul că noi doi nu putem comunica e un lucru cu care eu m-am obișnuit”, a spus acum câteva săptămâni, la Kanal D, Florin Piersic jr despre relația cu tatăl lui. Fiul a mai adăugat și că la un eveniment de acum câțiva ani la care amândoi au fost prezenți s-a simțit rănit de propriul său tată.

„El a venit și a făcut cumva bășcălie și cred că acela a fost un moment de ruptură pentru că m-a durut. Ciudat e că el nu și-a dat seama că îl lovește pe propriul lui fiu”, a mai dezvăluit Florin Piersic junior, la Kanal D.

Acum, Florin Piersic rupe tăcerea și vorbește despre fiul lui, care îi calcă pe urme. Florin junior și-a croit propriul drum pe scenă, punând bazele teatrului independent și ale filmului experimental în România. Pe lângă vasta carieră actoricească, Florin Piersic jr este și scenarist, regizor, producător de film și scriitor.

„M-am bucurat de fiecare dată când a apărut, am fost și la spectacolele lui. Eu am avut întotdeauna o mare simpatie și dragoste pentru el pentru că am simțit că el este foarte dăruit pentru meseria asta”, a spus actorul despre băiatul său.

Întrebat dacă a avut vreodată un cuvânt de spus în cariera lui Florin Piersic jr, marele actor a spus că ar fi făcut asta, dar s-a rezumat numai la laude. Totodată, el l-a și contrazis pe fiul lui, care a spus că niciodată nu au apărut pe scenă împreună.

„Da, am simțit, dar niciodată nu m-am dat cu părerea, decât cu laude, că m-am dus la spectacolele lui și mi-a fost foarte bine. (…)

La declarația lui că eu nu m-am întâlnit cu tata niciodată pe scenă, cu toate că el a fost în niște recitaluri de-ale mele în care l-am luat partener cu mine, dar asta a fost așa, ceva trecător, dar mi-a făcut plăcere”, a spus Florin Piersic, care regretă că nu a jucat până acum într-o piesă de teatru cu băiatul său. A existat această șansă, chiar Florin Piersic jr i-a propus să apară împreună în piesa „Frații”.

„Mi-ar fi plăcut să joc cu el, împreună”

„Adevărul este că mi-ar fi plăcut să joc împreună cu el, dar piesa pe care mi-a dat-o el, nu-mi place să mai dezvolt subiectul ăsta, Frații se chema, mie nu mi-a plăcut piesa. Nu m-am văzut jucând în această piesă. Eu simt imediat ce mai merge, ce aș putea să fac mai mult decât spune textul și atunci am spus nu. Acum , târziu de tot, regret că n-am jucat cu el la Bulandra această piesă unde mi-a propus el să o joc. Până la urmă a jucat-o, dar a jucat-o puțin, la Timișoara. Acum e târziu, bine, în profesia asta nu e târziu. Mi-ar fi plăcut să joc cu el, împreună”, a mai declarat el pe YouTube.

Auzind declarațiile făcute de Florin Piersic jr, acum câteva săptămâni, la Kanal D, Mihai Morar l-a întrebat pe Florin Piersic dacă e o suferință relația pe care o are cu băiatul lui.

„Nu e nicio suferință, cum să nu am relație cu el. Dar cum să nu am eu cu el? Pentru mine, el e un actor extraordinar de talentat, de bun și știe mult”, a spus actorul.

Și a continuat: „Am fost tatăl lui întotdeauna, eu simțeam nevoia să fiu aproape de ei chiar dacă eram despărțit de Tatiana. Aveam pentru ea un sentiment cu totul și cu totul special. Iar el era băiatul meu și așa a rămas și așa va rămâne toată viața mea, Florin Piersic jr”.

Florin Piersic jr e băiatul lui Florin Piersic din relația cu Tatiana Iekel.

Ce a spus Florin Piersic jr despre relația cu tatăl său

În ediția de duminică, 27 noiembrie, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Florin Piersic jr a făcut o serie de dezvăluiri atât despre viața personală, cât și profesională.

Florin Junior a spus că relația cu tatăl nu a fost întotdeauna cea mai bună, însă întâmplarea din 2005 i-a făcut să se îndepărteze și mai mult. Florin Piersic a făcut mai multe comentarii la adresa filmului „Fix Alert”, în care au jucat amândoi, iar marele actor a spus că nu a înțeles ce vrea să transmită pelicula, fapt care l-a rănit pe fiul său.

„Ruptura s-a produs treptat, dar au fost și momente bruște. A fost un moment în care, la Fix Alert, am făcut o conferință de presă și eu credeam foarte mult în momentul acela în filmul ăla și în toată echipa. Toți cei care lucraserăm la filmul acela eram ca o familie.

El a venit și a făcut cumva bășcălie și cred că acela a fost un moment de ruptură, pentru că m-a durut. Ciudat e că el nu și-a dat seama că îl lovește pe propriul lui fiu”, a dezvăluit Florin Piersic junior, la Kanal D.

În urmă cu 17 ani, la premiera „Fix Alert”, Florin Piersic spunea în fața tuturor că el nu a înțeles nimic din povestea pe care fiul său a construit-o în film. Florin Piersic jr declara, la vremea respectivă, că regretă că l-a chemat pe tatăl său la conferința de presă. „Da, da pentru că asta se întâmpla în 2004, totuși gestul nu pot să-l înțeleg, pentru că există comparații. În 2004 nu aveam copii, acum am copii și îmi e foarte greu să înțeleg cum poți să îți lovești copilul. E greu de înțeles și aici intervine competiția de care vorbeam. E adevărat că filmul Fix Alert nu este un produs perfect. E perfectibil și așa va rămâne. Nu mă așteptam ca el să fie în zona lui de interes. M-a șocat gestul, numai că l-am iertat. L-am iertat și eu rămân cu lucrurile bune.

Faptul că noi doi nu putem comunica e un lucru cu care eu m-am obișnuit și rămân cu niște mesaje pe care le am pe casete audio de la 22 – 23 de ani. Aveam un robot telefonic și el vorbea cât voia. El fiind un vorbitor îmi vorbea și îmi spunea vrute și nevrute. Am mesajele acelea și am promis că le voi mai asculta când voi avea 80 de ani. Am zis că dacă nu se vor demagnetiza casetele alea, le ascult la 80 de ani pentru că el nu va mai fi în viață, iar eu am să fiu un moș care ascultă ce spunea taică-su și râde. O să îmi scot proteza, o pun acolo și mă distrez. Alea sunt niște momente mișto pentru că atunci el avea putere de idol. În toate mesajele alea se juca, vorbea tâmpenii, erau multe comentarii de ale lui și erau făcute haios doar pentru mine. Nu asculta prea mult ce aveam de spus, dar știa că eu ascult și îl bucura lucrul acesta așa că îmi lăsa niște mesaje. În ziua de azi comunicarea nu mai există”, a mărturisit actorul, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

