Florin Piersic, sărbătorit la 90 de ani pe scena TNB. Spectacol-eveniment cu vedete, amintiri și emoții

Florin Piersic, supranumit cândva „Alain Delon de România” datorită farmecului său inconfundabil, se pregătește să marcheze un moment important în viața sa. Pe 27 ianuarie 2026, marele actor împlinește 90 de ani, iar aniversarea nu va trece neobservată. Cu acest prilej, Florin Piersic va fi sărbătorit așa cum se cuvine, pe scena Teatrului Național I.L. Caragiale din București, locul pe care l-a slujit cu devotament timp de peste trei decenii.

Evenimentul intitulat „Gala Aniversară – Florin Piersic 90” va avea loc pe 26 ianuarie 2026, de la ora 20.00, cu o zi înainte de ziua sa de naștere. Organizatorii promit o seară emoționantă, dedicată carierei impresionante și personalității unice a actorului, care a marcat generații întregi de spectatori prin rolurile sale din teatru și film.

„Gala Aniversară – Florin Piersic 90” nu este doar un spectacol, ci un eveniment de patrimoniu cultural românesc, o celebrare a unei cariere legendare și o declarație de recunoștință față de cel mai iubit actor al scenei românești. Este o seară dedicată memoriei, emoției, artei și bucuriei de a fi împreună în fața unui destin artistic unic”, este menționat referitor la acest spectacol atât de așteptat, potrivit Click!.

Interesul publicului a fost uriaș, iar biletele s-au vândut rapid, în ciuda prețurilor cuprinse între 199 și 499 de lei. Pentru cei care nu au reușit să prindă un loc în sală, există și varianta achiziționării biletelor pentru vizionarea online a galei.

Gala va fi prezentată de actorul Marius Florea Vizante, iar lista invitaților de onoare reunește nume importante ale scenei artistice românești. Printre aceștia se numără Claudiu Bleonț, Medeea Marinescu și George Ivașcu, colegi și admiratori ai marelui actor. Un moment special îl va reprezenta prezența Angelei Similea, artista pentru care Florin Piersic a nutrit, în tinerețe, o pasiune intensă.

Povestea de dragoste dintre Florin Piersic și Angela Similea

În perioada comunistă, Florin Piersic și Angela Similea au format un cuplu extrem de îndrăgit de public, fiind prezenți împreună pe numeroase afișe și scene. De-a lungul anilor, actorul a povestit cu umor și nostalgie câteva detalii din culisele relației lor, iar artista a recunoscut, la rândul ei, admirația profundă pe care i-a purtat-o, chiar dacă știa că povestea lor nu avea un viitor.

„Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi am plecat cu ea în deplasări și era imposibil să nu avem ceva, mai ales că Similea era foarte frumoasă și dorită de toți. Era cel mai mare trofeu, cum ar fi Angelina Jolie acum.

La început, ne șicanam, apoi am început să ne apropiem, din ce în ce mai mult, ne mai și pipăiam, până ne-am cuplat de tot. A fost o «lipitură» în toată regula, o poveste de dragoste frumoasă, de care, acum, îmi aduc aminte cu plăcere“, dezvăluia Florin Piersic, la Kanal D.

„Florin era cu adevărat superb. Avea o frumuseţe de Făt-Frumos, departe de a fi efeminat. Ceea ce am înţeles eu repede lângă el este că dacă eşti fluture te-ai ars. Nu voiam să mă ard… M-am străduit să rămân şi eu o lampă. Dar am creat un cuplu” (fragment din biografia Smarandei Jelescu, Angela Similea, „Cântec şi rugă”).

Ce promisiune i-a făcut Dan Negru lui Florin Piersic

Dan Negru a dorit să transmită un mesaj și și-a exprimat dezamăgirea. Prezentatorul TV nu va putea fi prezent la „Gala Aniversară – Florin Piersic 90”.

„Din păcate, eu nu ajung la acel spectacol de la Teatrul Național, am o filmare chiar de ziua lui. Mi-ar fi plăcut însă să văd un afiș cu mai mulți invitați, sunt dezamăgit să văd că sunt atât de puține nume pe afiș, la aniversarea celui mai mare actor român din toate timpurile.

Dar i-am făcut aniversarea de 80 de ani, în direct la TV, cea de 85 i-am făcut-o în Dubai și i-am promis ca la 100 de ani îi vom aduce toate marile personalități ale țării, care să-l omagieze. La 100 de ani, Florin va avea afișul pe care-l merită! Și la 1.000 îi va rămâne amintirea”. 

Românii care au credite în lei vor plăti mai puţin pe rate, după ce IRCC a scăzut sub 6%
Știri România 09:33
Românii care au credite în lei vor plăti mai puţin pe rate, după ce IRCC a scăzut sub 6%
Soluția unui specialist în drept pentru ca referendumul din justiție propus de Nicușor Dan să aibă efecte. „Orice altă discuție este sterilă"
Știri România 07:00
Soluția unui specialist în drept pentru ca referendumul din justiție propus de Nicușor Dan să aibă efecte. „Orice altă discuție este sterilă”
Monden

Florin Piersic, sărbătorit la 90 de ani pe scena TNB. Spectacol-eveniment cu vedete, amintiri și emoții
Stiri Mondene 09:39
Florin Piersic, sărbătorit la 90 de ani pe scena TNB. Spectacol-eveniment cu vedete, amintiri și emoții
Cum au apărut Adina Alberts și Viorel Cataramă la petrecerea de Anul Nou. Soția omului de afaceri a îmbrăcat o rochie strălucitoare
Stiri Mondene 03 ian.
Cum au apărut Adina Alberts și Viorel Cataramă la petrecerea de Anul Nou. Soția omului de afaceri a îmbrăcat o rochie strălucitoare
Politic

Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor". Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
