Fratele Andei Adam se căsătorește astăzi. Ce mesaj i-a transmis artista

„Astăzi este nunta fratelui meu, Vlad. Vreau doar să îi urez „casă de piatră” și multă iubire!”, a scris Anda Adam pe Instagram. Vlad locuiește de ani buni în Australia împreună cu soția lui. „NYC – o nouă iubire descoperită. Sunt foarte fericită că Vlad m-a dus într-un loc care are o bucățică din inima lui și l-a împărtășit cu mine. (…) Aici, în New York, am devenit logodnica lui Vlad. În stilul lui cu adevărat creativ a făcut forme pe care le-a inserat într-o cană medie de cafea, încercând cu disperare să mă ducă cât mai departe de cafenea pentru a putea asambla totul și să mi-l ofere în Times Square. (…) Așteptam cu nerăbdare să construiesc un viitor cu tine și acum este o realitate. Sunt entuziasmată pentru viitorul nostru și să devin viitoarea doamnă Adam-Dorobanțu”, a scris Melanie, logodnica lui Vlad, în vara anului 2018, potrivit Spynews.

Citește și

Klaus Iohannis şi-a lansat a treia carte, a criticat PSD și Guvernul ”antieuropene” și a atenționat asupra extinderii analfabetismul. ”Avem, din păcate, şi persoane publice care au dificultăţi în a exprima o idee într-o frază coerentă”

Citește mai multe despre artista, casatorie și Nuntă pe Libertatea.