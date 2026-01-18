Gabriela Cristea, cunoscută pentru sinceritatea cu care vorbește despre viața sa și pentru naturalețea aparițiilor sale, nu s-a ferit nici de această dată să se afișeze așa cum se simte bine, în ciuda criticilor primite de-a lungul timpului legate de aspectul său fizic.

Gabriela Cristea și-a etalat picioarele

La aceast nouă apariție, vedeta poartă o fustă mini din denim, cu croială lejeră și pliuri, care îi lasă picioarele la vedere și oferă un aer tineresc și degajat. Fusta este combinată cu un pulover alb, gros, cu model tricotat, oversized, ce adaugă un plus de confort și căldură ținutei. Alegerea puloverului creează un contrast plăcut între textura denimului și materialul moale, cozy, al piesei de sus, rezultând un outfit echilibrat și potrivit pentru sezonul de tranziție.

Ținuta este una simplă, practică, dar atent aleasă, gândită pentru o plimbare relaxată sau o sesiune de shopping. Gabriela Cristea a explicat chiar ea inspirația din spatele acestei apariții, printr-un mesaj sincer adresat urmăritorilor săi: „Hai să facem și o ținută pentru mers la mall. Mi-am ales această fustă din denim care mie mi-a plăcut foarte mult. O să o port și mai mult la vară. (…)

Am zis să îmi pun și acest pulover care îmi place mult de tot, îl găsiți și pe alte culori. Mă gândeam la o ținută mai lejeră pentru mall, dar în același timp călduroasă și cozy.” Chiar dacă apariția sa a stârnit și comentarii critice, vedeta continuă să transmită un mesaj de asumare și naturalețe, demonstrând că stilul personal nu trebuie să fie dictat de opiniile celor din jur.

Mesajul Gabrielei Cristea pentru cei care o jignesc

După ce Tavi Clonda a postat pe rețelele de socializare o rețetă despre care a spus că este foarte gustoasă și pe care a făcut-o Gabriela Cristea, internauții au început să-l atace atât pe acesta, cât și pe soția lui.

Deranjată de ceea ce a citit pe internet, Gabriela Cristea nu s-a mai putut abține și a reacționat pe pagina ei de Instagram!

„Și eu pot să îi iau în vizor pe hateri și să fac comentarii la ce spun ei. Diferența este că eu am să-mi păstrez decența și bunul simț sau… cum e să crezi că doar tocana cu rântaș e cea mai bună mâncare din lume. Enjoy”, a scris vedeta în dreptul unui clip video în care arată despre ce postare este vorba.

„N-am mai făcut un video de mult timp. Probabil nu l-aș fi făcut nici pe acesta foarte curând, însă a făcut Tavi zilele trecute o postare despre un fel de mâncare pe care l-am făcut eu. Comentariile au fost incredibile și nu în sensul pozitiv.

Voiam să vorbim puțin despre comentariile acestea și mai ales despre cei care își permit să comenteze niște lucruri care, evident, nu au nicio legătură cu realitatea. Pentru cei care o să îmi spună «Dragă, dacă postezi în social media, asumă-ți și criticile», am și eu un comentariu de făcut: criticile sunt constructive! Răutățile rămân răutăți”, spune Gabriela Cristea în clipul video realizat de ea.

Mai mult decât atât, fosta prezentatoare TV a dorit de această dată să arate și o parte dintre persoanele care i-au jignit pe ea și pe soțul ei, iar unele dintre acestea nu scriau corect gramatical, astfel că Gabriela Cristea a avut un mesaj special pentru acești oameni: „Pentru limba română apasă tasta 1”!

Explozie puternică într-un bloc din Buzău: un rănit grav și 25 de evacuați
Știri România 12:31
Explozie puternică într-un bloc din Buzău: un rănit grav și 25 de evacuați
5 milioane de români în plus au cotizat la sistemul de sănătate în ultimele luni
Știri România 12:17
5 milioane de români în plus au cotizat la sistemul de sănătate în ultimele luni
Cum arată Gabriela Cristea în fustă mini. Vedeta și-a etalat picioarele, deși a fost criticată pentru aspectul ei fizic: „E o ținută de mers la mall"
Stiri Mondene 12:17
Cum arată Gabriela Cristea în fustă mini. Vedeta și-a etalat picioarele, deși a fost criticată pentru aspectul ei fizic: „E o ținută de mers la mall”
Naba Salem le-a declarat război Faimoșilor la Survivor România 2026, după ce a căzut doi metri din cauza lor: „Putea fi prevenit"
Stiri Mondene 11:00
Naba Salem le-a declarat război Faimoșilor la Survivor România 2026, după ce a căzut doi metri din cauza lor: „Putea fi prevenit”
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
