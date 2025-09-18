Gabriela Cristea demonstrează încă o dată că este o gospodină desăvârșită și o iubitoare a rețetelor tradiționale. Vedeta a prezentat una dintre cele mai ușoare și gustoase rețete de murături – gogoșari opăriți în oțet cu zahăr, perfecți pentru sezonul rece. Preparatul se face rapid, din câteva ingrediente la îndemâna oricui, și promite un gust asemănător murăturilor pregătite de bunici.

Cum sezonul murăturilor este în plină desfășurare, gospodinele caută cele mai bune rețete pentru a-și umple cămara. Rețeta propusă de Gabriela Cristea este una clasică, dar cu mici trucuri care îi dau savoare aparte. Secretul constă în condimentele folosite și în ordinea în care sunt adăugate în borcane.

Ingrediente necesare:

5 kg gogoșari

1 L oțet (9 grade)

2 L apă

20 g sare

400-500 g zahăr

foi de dafin, boabe de piper și boabe de muștar

Mod de preparare:

Se spală și se curăță gogoșarii, apoi se pregătește un amestec din apă, oțet și zahăr, care se pune la fiert. Gogoșarii se opăresc pentru maximum două minute, după care se așază în borcane. La final, se adaugă frunze de țelină și hrean, pentru un plus de aromă.

Trucuri utile pentru reușita rețetei:

folosește sare neiodată;

lasă gogoșarii la macerat câteva ore înainte de a-i pregăti;

alege legume tari, de mărime medie;

așază gogoșarii strâns în borcane;

asigură-te că borcanele sunt sterilizate corect.

Cu această rețetă simplă și delicioasă, Gabriela Cristea arată că gogoșarii opăriți în oțet cu zahăr nu trebuie să lipsească din nicio cămară pregătită pentru iarnă.

