Gabriela Cristea le-a oferit un răspuns sincer celor care o urmăresc pe rețelele de socializare și care au fost curioși să afle cum gestionează alimentația în timpul călătoriilor. Aflată într-o vacanță în Italia alături de familia sa, vedeta a explicat ce se întâmplă de fapt când comandă preparate apetisante și cum reușește să se bucure de gastronomia locală fără să își impună restricții drastice.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Întrebarea primită din partea fanilor a fost una directă, iar răspunsul fostei prezentatoare TV nu a întârziat să apară: „M-ați întrebat foarte des în vacanța asta: «Dar tu chiar mănânci toate bunătățile pe care ni le arăți?» Răspunsul este: DA…dar nu TOT”.

Ce regulă respectă Gabriela Cristea la restaurant

Pentru vedetă, vacanțele nu mai sunt despre interdicții. Ea a explicat că își comandă tot ce își dorește, fie că este vorba despre pizza, paste, deserturi sau cartofi prăjiți, însă diferența majoră constă în cantitatea pe care alege să o consume.

„Nu am vrut să plec prin Italia și să mă uit tristă la farfuriile celorlalți. Dacă mi-a făcut ceva cu ochiul, mi-am comandat. Paste, pizza, deserturi, cartofi prăjiți… n-am declarat război niciunui aliment. Doar că am schimbat cantitatea, nu plăcerea de a mânca”, a mărturisit Gabriela Cristea.

Tavi Clonda, ajutorul de nădejde de la masă

În gestionarea porțiilor la restaurant, un rol important îl are și soțul ei, Tavi Clonda. Fosta prezentatoare TV a povestit cu umor că partenerul său de viață este cel care se asigură că mâncarea rămasă în farfurie nu este aruncată.

„Și aici intră în scenă Tavi, care în vacanța asta a avut și funcția oficială de «terminator de farfurii». Eu gust, mănânc cât simt că îmi este suficient, iar ce rămâne… are el grijă să nu se risipească”, a adăugat vedeta.

Pentru a ilustra concret acest principiu, ea a oferit exemplul unei porții de cartofi dulci prăjiți: „De exemplu, din coșul acesta spectaculos de cartofi dulci prăjiți am mâncat fix TREI bucăți. Nu trei porții. Nu jumătate de coș. Trei cartofi. Și mi-au fost suficienți cât să-mi fac pofta”.

Gabriela Cristea a evidențiat că noua sa abordare înseamnă și renunțarea la obiceiul de a goli farfuria doar pentru că mâncarea a fost comandată. „Asta este, de fapt, relația mea cu mâncarea acum: nu vreau să trăiesc cu «n-am voie», dar nici cu «dacă tot am comandat, trebuie să termin». Gust, mă bucur, mă opresc. Pentru mine, echilibrul nu mai înseamnă să mă abțin de la tot ce-mi place, ci să învăț cât îmi este suficient”, a concluzionat soția lui Tavi Clonda.

Gabriela Cristea a slăbit 34 de kilograme într-un an

Gabriela Cristea a trecut printr-o transformare radicală în ultimul an. Speriată de problemele de sănătate cu care se confrunta, bruneta a mers a medic, a făcut o serie de investigații și a intrat într-un proces de slăbire, atent monitorizat.

Am slăbit 34 de kilograme într-un an. În ziua ziua în care am împlinit un an, aveam cu 34 de kilograme mai puțin. Obiectivul este să fiu sănătoasă. Acesta este principalul obiectiv și chiar sunt. Pentru că anul trecut, când m-am apucat, aveam aproape 100 de kilograme. Nu mi-a arătat cântarul niciodată 100, dar nu mai aveam foarte mult. Și problema nu era neapărat cântarul sau vanitatea, ci sănătatea. Snătatea era foarte importantă pentru că aveam probleme cu tensiunea. Eram în prediabet. Aveam ficatul gras. Aveam apnee în somn. Sunt foarte periculoase, pentru că de la toate poți să mori. Adică aveam toate recomandările pentru a face tratament”, a povestit, pentru Libertatea, Gabriela Cristea.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE