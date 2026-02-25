Gabriela Cristea s-a afișat pe contul de socializare cu părul scurt. Ce le-a transmis fanilor . „Am râs cu lacrimi”

Gabriela Cristea a apărut pe rețelele de socializare cu părul scurt și a reușit să își surprindă profund fanii cu această schimbare majoră.

Vedeta s-a afișat cu părul până la umeri, și-a făcut câteva fotografii și le-a publicat pe rețelele de socializare, alături de un mesaj motivațional despre lucrurile mai intime din viața ei.

Pentru că a primit multe comentarii, Gabriela Cristea a lămurit misterul și a a mărturisit că nu și-a tuns părul, ci l-a așezat într-o poziție în care pare că acesta a fost scurtat.

„Și eu am zile în care, oricât mă străduiesc, nu îmi iese nimic.De curând mi-a spus cineva ca la mine pare ca viața a fost blândă și Dumnezeu mi-a dat îndemânare și mult noroc, ca totul pare ca se face așa cu ușurință și ca totul mi-a cam venit de gata. Am râs…cu lacrimi chiar…

Apoi am realizat ca tot ce postez in social media este doar rezultatul. Rezultatul tuturor orelor de zbucium, învățare, dorințe, lacrimi, frustrări, a zilelor când nu aveam chef dar trebuia, a nopților de insomnie, a întrebărilor și iar a frustrărilor și lacrimilor. Da, am și eu aceste trăiri…și încă la ce intensitate…dar sunt de modă veche, nu mă prea plâng în public.

PS: nu m-am tuns, doar am lăsat partea mai scurtă în față ca să pară ca am altă freză”, a declarat Gabriela Cristea, pe Instagram.