Într-o discuție pe care a avut-o cu Libertatea, George Ivașcu ne-a dezvăluit că între el și Codin Maticiuc există o prietenie adevărată și, pe lângă serialele produse de PRO TV, ei vor putea fi văzuți împreună și în filmul „Cursa”, care va avea premiera în toamna acestui an, dar și în alte proiecte care momentan sunt doar la stadiul de discuții.

„Noi am devenit atât de apropiați încât aproape nici nu mai vorbim despre ce avem de făcut. Ne simțim unul pe celălalt pe platoul de filmare, comunicăm doar din priviri. O să vedeți mai ales în sezonul doi din «Tătuțu’». S-au născut niște relații de o prietenie absolut fermecătoare. Chiar și cei care se uită la noi spun: «Bă, ce chimie mișto este acolo»! În afara set-ului, amândoi fiind oameni cu programe destul de complicate, ne întâlnim mai rar. Dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne întâlnim foarte des la filmări. Însă, chiar și așa, suntem foarte apropiați.

Dacă ar fi să dau din casă, au fost seri când, după filmări, ne-am auzit până la ora 4.00 dimineața la telefon. Parcă nu mai contenim să discutăm. În continuare avem proiecte împreună, cum este filmul «Cursa». Chiar urmează să ne întâlnim pentru a discuta despre un nou proiect. Deci iată că echipa noastră funcționează. Eu cred că, de fapt, acesta este și rostul unei echipe: nu de a avea un singur proiect împreună, ci de a avea și o perspectivă pe termen lung împreună”, a spus George Ivașcu în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că în serialele care se văd pe VOYO are foarte mulți dușmani, l-am întrebat pe actor dacă în viața reală se întâmplă la fel sau dacă este înconjurat doar de prieteni.

„În primul rând, dintotdeauna, eu am știut că această profesie este una bazată pe comunicare. E important ca oamenii din acest domeniu să înțeleagă că meseria de actor reprezintă o punte între oameni și că împreună trebuie să fim ca neonul: să avem două capete, pentru a putea să luminăm. N-aș putea spune că am dușmani, cei care se consideră ca fiind asta, e problema lor.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, am foarte mulți prieteni și mă concentrez asupra acestor cercuri de prieteni, pentru că e bine să cultivi relații cu persoane cât mai puțin toxice”, a încheiat George Ivașcu interviul pentru Libertatea.