După ce o cometă a lovit Pământul și aproape toată planetă a fost distrusă, „Groenlanda 2: Migrația” revine la traiectoria familiei Garrity (Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis) care părăsește protecția buncărului din Groenlanda pentru a căuta un cămin ferit de catastrofe. Însă mai întâi trebuie să depășească pericolele unor ținuturi pierdute, dar și fenomene extreme neprevăzute.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Dacă în prima parte pornim de la lucruri normale și liniștite și ajungem la nebunia și haosul unui dezastru natural, în partea a două publicul întră direct în această nebunie. Asistă la felul în care supraviețuitorii s-au adaptat după cinci ani de calamități. Pentru mine a fost ca o revedere cu un vechi prieten, cu o încărcătură uriașă de emoții. Când vezi un film despre supraviețuire, inevitabil te gândești cum ai reacționa în aceeași situație”, a spus Gerard Butler despre revenirea la rol pentru o partea a două.

Alături de Gerard Butler, din distribuția filmului mai fac parte Morena Baccarin, Roman Griffin Davis, Amber Rose Revah și Sophie Thompson. Echipa din spatele camerelor de filmare este formată din același regizor ca în prima parte, Ric Roman Waugh, scenariștii Mitchell LaFortune și Chris Sparling, directorul de imagine Martin Ahlgren și editorul Colby Parker Jr.

Produs de STX Films și distribuit de Vertical Entertainment, filmul „Groenlanda 2: Migrația” este în cinematografele din România începând cu 9 ianuarie 2026.