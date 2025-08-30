Zilele trecute s-a aflat că Andi Moisescu şi Olivia Steer ar fi divorțat după 22 de ani de căsnicie. Discret ca de fiecare dată, Andi a oferit o reacţie scurtă, după zvonurile apărute. Acesta nu a confirmat, dar nici nu a infirmat divorțul. „Hai să vedem asta (grila de toamnă a postului Pro TV – eveniment la care l-am întâlnit) și îți spun după aia! Ha, ha, ha!”, a declarat Andi Moisescu pentru CANCAN.RO.

Olivia Steer, viață din ce în ce mai discretă

De partea cealaltă, Olivia Steer a păstrat tăcerea și, mai mult decât atât, e de negăsit. Dacă până de curând avea un cont oficial de Instagram aceasta l-a închis. Chiar în urmă cu cinci luni ea postase pe rețeaua de socializare, însă contul nu mai există acum.

Gestul ei ar fi fost luat înainte să se afle despre posibilul divorț de Andi Moisescu și dă de înțeles că își dorește o viață discretă, departe de showbiz. Rămâne de văzut însă de ce a făcut acest gest, mai ales că pe Instagram nu posta despre viața personală, ci chiar despre unele situații cotidiene.

Nici despre presupusul divorț de Andi Moisescu nu a făcut declarații. Andi Moisescu e cel care apare săptămânal pe micul ecran, toată vara a participat la festivaluri, iar din toamnă e invitat în unele cluburi, ca DJ.

Când ar fi renunțat, de fapt, Andi Moisescu la verighetă

Mariajul celor doi, care a început în urmă cu aproximativ 22 de ani, ar fi ajuns la final în urmă cu doar câteva luni, însă niciuna dintre cele două părți implicate nu a confirmat în mod oficial acest lucru.

În timp ce pe internet zvonurile despre divorțul dintre juratul de la „Românii au talent” și Olivia Steer se înmulțeau, Andi Moisescu se afla lângă București, la Castel Film Studios, acolo unde PRO TV își prezenta grila de toamnă.

La eveniment, Andi Moisescu nu a purtat verighetă, lucru observat și într-o fotografie pe care chiar el a postat-o pe Instagram, la story, alături de marea actriță Carmen Tănase, care i-a luat locul la masa juriului de la „Românii au talent” lui Dragoș Bucur.

Însă faptul că Andi Moisescu nu mai poartă verighetă nu este un lucru nou pentru cei care îl urmăresc constant pe juratul de la „Românii au talent” pe rețelele de socializare.

Vedeta de la PRO TV a renunțat la bijuteria care simbolizează legătura dintre soți de foarte mult timp. În cele mai recente postări ale lui Andi Moisescu de pe Instagram acesta nu a mai fost văzut putând verigheta.

Potrivit postărilor pe care le-a făcut în mediul online, juratul de la „Românii au talent” a renunțat la bijuteria de pe deget în urmă cu mai bine de un an și jumătate. Mai exact, postările pe care le-a făcut în luna noiembrie a anului 2023 îl arată fără verighetă! Semn că este posibil să fi divorțat chiar de atunci de Olivia Steer.

