Gina Pistol, care se retrage din televiziune după 7 ani colaborare cu Antena 1, a ascultat aseară mărturia unei concurente de la „Chefi la cuțite”. Maria Barbu este o tânără din Capitală care și-a urmat pasiunea pentru gătit după un accident de motocicletă suferit de iubitul său, scrie a1.ro.

Tânăra în vârstă de 28 de ani i-a stat alături iubitului în toate momentele grele, căci o lună acesta a fost internat în spital, cinci zile a fost și în comă. Ea a fost ajutorul lui mereu, așa s-a și apucat de gătit, căci el nu își mai putea pregăti niciun preparat.

La „Chefi la cuțite”, Maria Barbu a gătit o supă cremă de cartofi dulci cu țelină și păstârnac.

„Nu mă văd fără el! Am suferit foarte mult, 5 zile a stat în comă”

„M-am internat cu el, mi-am luat o saltea și am dormit lângă patul lui. Îl rugam noaptea să atârne mâna ca să îl pot ține de mână când doarme. O lună am stat în spital cu el, a fost casa mea acolo și nu regret nicio clipă treaba asta. Aș face-o la infinit. Nu mă văd fără el! Am suferit foarte mult, 5 zile a stat în comă. Legătura mea cu gătitul are legătură cu accidentul lui. El gătea, dar când n-a mai putut el să gătească am început să gătesc eu, că eram doar noi.

Și o prietenă mi-a zis la un moment dat să mă duc la Chefi la cuțite”, a povestit Maria Barbu la „Chefi la cuțite”. Auzind povestea lor, Gina Pistol s-a emoționat, nu s-a putut abține în fața camerelor de filmat și a lăcrimat.

Tânărul imobilizat în scaun de rotile avea de gând să își ceară iubita în căsătorie chiar înainte de accident. Cei doi nu s-au logodit până acum, nu sunt încă căsătoriți. „Doamne ajută, să fiți cât mai mult timp împreună. Presupun că asta aveți de gând, nu?”, a reacționat prezentatoarea de la „Chefi la cuțite”, după ce le-a ascultat povestea de iubire.

De ce se retrage Gina Pistol din televiziune

Sezonul 11 „Chefi la cuțite”, care a început aseară la Antena 1, este ultimul prezentat de Gina Pistol. Prezentatoarea a anunțat că vrea să aibă mai mult timp pentru fiica ei, de aceea se retrage. „Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci: simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la Chefi la cuțite, mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele.

Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea Chefi la cuțite și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune.

Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de Chefi la cuțite și 3 de Asia Express. Le mulțumesc celor TREI MAGNIFICI care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele.

Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume”.

