Prezentatorul Octavian Ursulescu a vorbit pentru Click! despre forța și perseverența lui Horia Moculescu la 88 de ani. El continuă să rămână pe scenă în ciuda dificultăților de sănătate „Horia este un nume de legendă, un adevărat fenomen!

A debutat pe scena festivalului de la Mamaia acum exact 6 decenii, în 1965 (reamintesc că festivalul a fost înființat, la inițiativa Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, în 1963, când a fost inaugurat Teatrul de vară din Mamaia sub numele de ”Ovidiu”, teatru care se tot renovează…).

În acest răstimp a primit distincții de interpretare, a apărut pe scenă cu propria lui orchestră (cu care în sezonul estival făcea furori la terasele din Mamaia, între care Modern), a cucerit zeci de premii, între care multe Trofee, a lansat șlagăre nemuritoare, a interpretat, cu vocea-i inconfundabilă, o piesă a compozitorului brașovean Dan Pavelescu distinsă cu premiul I”.

Nemulțumirea lui Horia Moculescu

Tot Ursulescu amintește și de una dintre cele mai mari nemulțumiri ale lui Horia Moculescu, legată de celebra melodie „Salcia”: „Este el însuși o istorie a festivalului de la Mamaia, unde a cunoscut atâtea bucurii și confirmări ale talentului său de excepție. Dar și dezamăgiri, cum a fost respingerea de către selecționeri, de 2 ori (!), a marelui său șlagăr „De-ai fi tu salcie…”, pe versurile bunului prieten și colaborator Mihai Maximilian, piesă pe care a cântat-o în 2023 în duet cu fiica sa Nidia”.

În ciuda vârstei și a problemelor de sănătate cauzate, așa cum chiar el a mărturisit, artistul continuă să lucreze și să participe activ la viața muzicală: „În ciuda diverselor probleme de sănătate este o prezență activă.

Acum doi ani, la Opera Națională din București, a primit un trofeu din partea revistei „Actualitatea Muzicală” a UCMR. Era o vară toridă, atunci folosea doar un mic ventilator portabil, ulterior însă au apărut probleme la talpa piciorului (folosea un baston la care atașase, cu umoru-i caracteristic, o sonerie de bicicletă!) și de respirație.

A fost an de an membru în juriu la festivalul internațional de muzică ușoară „George Grigoriu” de la Brăila, la „Florentin Delmar” de la Focșani (unde este președinte pe viață), utilizând, când simțea nevoia, o mică mască de oxigen (am înțeles că acasă folosește una mai mare)”.

Munca sa la Festivalul Mamaia

De asemenea, compozitorul este apreciat pentru corectitudinea și obiectivitatea sa, în calitate de jurat la competițiile muzicale: „Sunt convins că s-a descurcat bine și la Mamaia în acest an, unde a fost pe drept cuvânt președintele juriului (îl cunosc bine, este incoruptibil și de o obiectivitate rară). Cert este că, așa cum spuneam, este extrem de activ.

La Editura Muzicală a lansat de curând o culegere de „Miniaturi pentru pian” (cu umorul de care aminteam el le-a spus…mini-miniaturi!), iar Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor i-a dedicat un CD în colecția „Antologia muzicii românești”, cu 21 dintre cele mai cunoscute melodii ale sale. Cum acum 2 ani a cucerit premiul I la Festivalul național al romanței „Crizantema de aur” de la Târgoviște, cu o piesă cântată de Aurelian Temișan, după aceste mini-miniaturi așteptăm un nou maxi-șlagăr!”.

