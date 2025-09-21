Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu din mariajul cu jurnalistul Andrei Zaharescu, a împlinit pe 21 septembrie 24 de ani. Cu această ocazie, vedeta de televiziune a publicat o galerie specială cu fotografii din arhiva persoană.

„Eva e personajul familiei noastre! Face mereu ce vrea și cum simte. Ea este fetița mea, primul meu copil și astazi împlinește 24 de ani. Ce vârstă frumoasă, liberă, bogată! Mă bucur să știu că o trăiește din plin și că e fericită.

Pentru că și ea, la rândul ei, face copiii mici fericiți, bătrânii fericiți, animalele fericite, este un dar neprețuit pe care-l are de cand e pe pământ… ca și multe alte calități. Nu i le enumăr aici, ea le știe. La mulți ani, suflet plămădit din fluturi! Te iubesc infinit! Te iubim”, i-a transmis jurnalista fiicei sale în dreptul unei galerii cu imagini speciale, care o prezintă pe Eva în diferite etape ale vieții.

De ziua ei, Eva Zaharescu a petrecut în Marbella, Spania, alături de prietene și de fratele ei, Petru. Ea a postat pe Instagram imagini ea în costum de baie, la plajă. Eva are o siluetă impecabilă, iar internauții au felicitat-o pentru felul în care arată. Fiul prezentatoarei TV Andreea Berecleanu, Petru Zaharescu, a sărbătorit pe 10 septembrie împlinirea vârstei de 20 de ani.





