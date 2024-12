După ani de succes și muncă intensă în agitația Bucureștiului, Paul Surugiu, cunoscut sub numele de Fuego, a luat decizia de a se retrage din tumultul orașului și s-a mutat într-un loc liniștit, în satul Bălteni, județul Ilfov. Aici, artistul și-a construit o vilă impresionantă, situată într-o zonă retrasă, înconjurată de pădure și cu acces la un lac.

„Am transformat piscina în dressing pentru că nu mai aveam unde să pun costumele”

Casa sa este o combinație între confort și funcționalitate, având un element inedit: piscina interioară a fost transformată într-un dressing generos. Decizia vine ca o necesitate, având în vedere colecția impresionantă de peste 500 de costume de scenă, multe dintre ele create de designeri renumiți precum Doina Levintza și Alexandru Ciucu.

„Am acasă peste 500 de costume de scenă, jumătate din ele nu pot să le mai port, pentru că, în ani, m-am mai împlinit. Am desființat piscina din casă și am făcut dressing. Am nenumărate costume pe care nu mai pot să le port, dar, în timp, vreau să devină o expoziție permanentă.

Asta la 70 de ani, când o să am fundația mea și o să am și un muzeu cu toate creațiile mele, cu toate distincțiile, cu toate discurile de aur și cu toate costumele populare pe care le-am strâns în 30 de ani, cu colecția mea de pictură.

Nu mai am unde să pun nimic. Sunt costume făcută de Doina Levintza, lucrate de mână, de scenă făcute. Designerul Casei regale, Alexandru Ciucu, păi numai el mi-a făcut 30 de costume până acum de scenă, Maria Miu, una dintre cele mai mari creatoare și scenografe din România, mi-a făcut zeci de costume și ea”, a mărturisit cântărețul, în cadrul podcastului găzduit de Mara Bănică.

Vila lui Fuego are ponton și gard natural de papură și stuf

Vila nu emană opulență, este o casă spațioasă, are bucătărie de vară și o grădină mare cu gazon, ferită de ochii curioșilor, are ponton și un gard natural de papură și stuf, căci se oprește la malul lacului.

Deși vila din Bălteni sa este un refugiu de vis, Fuego petrece puțin timp acasă, programul său încărcat ținându-l mai mult pe drumuri. Locuința este bine securizată, cu un gard înalt și camere de supraveghere, iar relația artistului cu vecinii este una deosebit de cordială.

Localnicii din Bălteni îl descriu ca pe o persoană respectuoasă și modestă. „Este un băiat tare cumsecade. Nu are obiceiul să vină des la magazine, are pe cineva care îi face cumpărăturile, dar dacă te întâlnești cu el, vorbește cu toată lumea”, ne povestea o localnică.

Pentru Fuego, mutarea la sat reprezintă un echilibru între viața profesională intensă și dorința de liniște, într-un colț de natură unde se simte mai aproape de rădăcinile sale ardelenești. „E ardeleanul nostru, vorbește frumos și cântă și mai frumos”, adaugă o vecină cu admirație.

