Pe 9 august, Romina Gingașu a împlinit 33 de ani și a sărbătorit într-un cadru de lux, în una dintre cele mai exclusiviste destinații din lume – Monte Carlo. Soția lui Piero Ferrari, fiul legendarului Enzo Ferrari, a impresionat prin eleganță, purtând o rochie mulată într-o nuanță delicată de roz, împodobită cu broderii fine și detalii prețioase, semnată de celebrul designer libanez Elie Saab. Piesa vestimentară, evaluată la 11.000 de dolari, i-a pus perfect în valoare silueta.

Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere la Monte Carlo

Petrecerea a avut loc pe terasa unui local cu vedere spectaculoasă către celebrul Casino de Monte Carlo și portul plin de iahturi luxoase. Masa lungă, acoperită cu pânză albă și decorată cu pahare fine, aranjamente rafinate și lumini calde, a creat o atmosferă de poveste.

Sărbătoarea a reunit prieteni apropiați și invitați aleși cu grijă, iar preparatele fine servite au fost acompaniate de ritmurile live ale muzicii latino-jazz pentru care restaurantul Amazonico este faimos.

De patru ani, Romina Gingașu este soția lui Piero Ferrari, în vârstă de 80 de ani, a cărui avere este estimată de Forbes la 8,9 miliarde de dolari.

Romina Gingașu, despre relația cu Piero Ferrari

„L-am cunoscut pe Piero când locuiam aici, în Monte Carlo, și lucram la Bombardier, vindeam avioane private. Nu aveam 27 de ani, așa cum se scrie în presă, aveam 24. Imediat după ce am terminat Academia Tehnică Militară, care a fost un mediu destul de masculin, era clar că eu nu o să mă duc acasă să mă îndrăgostesc și să fac copii. Și astfel am răspuns și întrebării «de ce mi-am ales pe cineva mai în vârstă decât mine?». Pentru că după o școală atât de puternică mi-am construit o personalitate puternică și am «decolat».

E foarte atent cu cheltuielile. Noi suntem o familie cât se poate de normală. (…) Am fost mereu o persoană sociabilă și asta m-a ajutat foarte mult în Bombardier. Mi-a fost greu la început lângă Piero și cu stilul lui de viață, însă a durat cam 3-4 ani să mă acomodez. La început nici nu aveam garderoba pentru ce întâlniri avea el.

Eu eram mereu în sacou și cămașă și Ferrari mi-a deschis o lume la care nici nu visam. Și îi mulțumesc pentru asta. Singurul român care deține un Bombardier este domnul Țiriac. Și este singurul român care își permite. Restul, scuze… Din punct de vedere financiar, legal”, a explicat Romina Gingașu la Digi FM.

