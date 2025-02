Culiță Sterp și Daniela Iliescu sunt pregătiți să înceapă un nou capitol din viața lor! Cei doi au decis să se mute în propriul apartament, renunțând la casa cu curte în care locuiau. Deși inițial penthouse-ul fusese cumpărat de artist ca investiție, planurile s-au schimbat, iar acum acesta va deveni noul lor cămin.

Daniela Iliescu și Culiță Sterp au locuit împreună cu părinții Danielei

Mulți dintre fanii cuplului s-au întrebat de ce au ales să se mute la bloc, după ce au trăit toată viața la casă. Daniela Iliescu a clarificat situația pe rețelele de socializare, explicând că au considerat această mutare ca fiind cea mai potrivită pentru ei în acest moment. Mai mult, ea s-a ocupat personal de amenajarea locuinței, transformând spațiul într-un adevărat cămin de vis. Daniela Iliescu are un dressing doar pentru ea, unde își va așeza toate hainele, fiind pasionată de modă.

„Hai să vă povestesc. Pentru că sunt extrem de multe întrebări pe tema asta. Noi când am început să vorbim, Culiță a cumpărat acest penthouse în Sebeș, mai mult ca investiție. Apoi, când a plecat la Survivor, eu am amenajat apartamentul pe care îl aveam eu la Hațeg, ca să ne mutam după ce voi naște. Nu ne-am mai mutat acolo, ne-a fost mai comod să stăm acasă la mine (la părinți) că e mare, e curte, etc Milan e cel mai fericit acolo. Cu timpul am zis, hai să ne amenajăm penthouse-ul dacă e deja la îndemână, iar pe viitor ne dorim să ne mutăm la casă.

De vreo 3-4 ani, tot facem câte ceva, dar în ultimul an ne-am pus mai serios pe treabă și imediat o să ne mutăm. N-am prea stat să calculăm lucrurile, am făcut cum a fost mai comod și cred că toate se întâmplă fix când și cum trebuie. Cert e că am fost foarte comozi până acum și n-a fost cea mai mare prioritate pentru noi”, a scris Daniela, pe contul ei de Instagram.

Apartamentul este unul generos ca spațiu și se află într-o zonă modernă din Sebeș, oferindu-le tot confortul de care au nevoie. Cei doi sunt entuziasmați de această schimbare și abia așteaptă să se bucure de noua lor locuință. Până acum, Daniela Iliescu și Culiță Sterp au locuit împreună cu părinții Danielei. Soția cântărețului se pregătește să devină mamă pentru a doua oară, iar în aproximativ două săptămâni își va putea strânge fetița la piept.

