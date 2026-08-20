„Rar pun poze cu prințesa mea. Acum am întrebat-o și mi-a dat voie. Piesa de la poze… tot ea a pus-o. Crește, e fashion, e deșteaptă, e haioasă, e căpoasă, e comică și are și puțină dileală. O iubesc de mor și încerc să petrec cât pot de mult timp cu ea. Recunosc că mă sperie cât de repede crește. Ea crește, iar eu învăț să iubesc și mai mult”, a scris Paul Ipate pe contul de socializare.

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Paul Ipate a avut un mesaj și pentru cei care s-au întrebat de ce trebuie să își dea Zora acordul pentru a apărea sau nu în spațiul public. Până acum, atât Jojo cât și soțul ei au evitat să își expună copiii în mediul virtual.

„N am mai răspuns de mult pe aici. O să o fac o dată, lung și atât. Eu am ales să nu-mi expun copiii în fotografii tocmai pentru că sunt persoană publică. Nu din rușine, nu pentru că „refuză pozele” și nici pentru că ar avea vreo problema cu propria imagine. Pur și simplu am considerat că notorietatea mea nu trebuie să devină automat și expunerea lor.

Intimitatea unui copil nu este o datorie față de public și nici recunoștință față de părinți nu se măsoară în disponibilitatea de a apărea pe rețelele sociale. Mi se pare, de altfel, ușor ironic să deplangem „lipsa de autenticitate” a noilor generații, în timp ce pretindem că autenticitatea lor ar trebui demonstrată exact prin acceptarea expunerii publice. Uneori, cel mai autentic lucru pe care îl poate spune cineva este simplul „nu vreau să apar”.

Iar dacă un copil își dorește discreție, eu nu văd aici nici nerecunoștință, nici insultă și, cu atât mai puțin, un motiv de rușine. Văd o limita personală. Și cred că unul dintre lucrurile sănătoase pe care un părinte le poate face este să o respecte, chiar dacă nu produce fotografia perfectă pentru internet. Copiii mei nu sunt extensii ale imaginii mele publice și nici accesorii pentru validarea mea online. Au dreptul la propria identitate, la propriile alegeri și, da, inclusiv la luxul aproape revoluționar de a nu fi postați”, a răspuns Paul unui mesaj răutăcios transmis de o admiratoare.

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