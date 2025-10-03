În ce țară și-ar dori Micutzu să aibă spectacole de stand-up comedy: „Oameni calzi, cu suflet mare”

Pe lângă emisiunea de la Antena 1, Micutzu, pe numele lui real Cosmin Nedelcu, are și o carieră foarte lungă în stand-up comedy, pe care a pus-o însă pe pauză pentru o mică perioadă de timp, deoarece filmările pentru „The Ticket” și cele pentru filmul „Băieți de oraș” îi ocupă foarte mult timp.

Micutzu filmează foarte mult în acestă perioadă a anului

„Deocamdată nu mai merg nicăieri, pentru că avem filmări și filmările se întind până în februarie, pentru că filmăm mai multe lucruri. Dar din februarie o să reîncep să-mi construiesc materialul la noi la club, la The Fool. Și după, probabil o să încep un turneu prin România și prin străinătate. Probabil o să fie aceeași echipă cu care am fost și anul trecut, adică cu Geo Adrian, cu George Dumitru și cu Alex Ioniță”, a spus Micutzu în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat cum simte publicul din străinătate față de cel din România, Cosmin Nedelcu a spus că a dat mereu peste oameni cu foarte mult bun simț: „Supercald, superdornic să râdă și foarte emoționat de fiecare dată, pentru că, din fericire, în 98% dintre cazuri au fost doar niște români cu foarte mare bun simț, niște oameni foarte calzi și cu un suflet foarte mare”!

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 20

Micutzu ne-a vorbit și despre cea mai mare dorință a lui când vorbim despre țările în care ar vrea să susțină show-uri de stand-up comedy: Statele Unite ale Americii.

Comediantul ar vrea să aibă show-uri în SUA

„De ceva ani, cred că și eu și colegii mei ajungem destul de des în Diaspora, dar bineînțeles că românii de acolo nu au parte de un program cum e la noi în țară, cum e în București, unde ai săptămânal show-uri și automat, probabil, simt mai mult lipsa unui spectacol de comedie. Dar încercăm și noi să ajungem cât mai des.

De obicei cererile ajung la prietenul și managerul nostru. El se ocupă de lucrurile astea, dar noi lucrăm deja de ceva ani foarte bine cu Sublime. Se ocupă de organizarea evenimentelor, organizarea show-urilor, de turneu, de săli. Am fost doar în Europa, în SUA sau pe alt continent n-am fost, deocamdată. Eu de mult îmi doresc să ajung în Statele Unite cu show-uri, dar deocamdată, din păcate, timpul pare că e împotriva deplasării”, a încheiat comediantul interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE