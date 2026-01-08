La doar câteva săptămâni de la debutul în cinematografe, al treilea capitol a depășit pragul de un miliard de dolari încasări la nivel global, o performanță pe care puține producții reușesc să o atingă în prezent.

Filmul a depășit 1 miliard de dolari încasări

Succesul vine într-un context complicat pentru industria cinematografică, marcat de schimbări majore în comportamentul publicului, de competiția platformelor de streaming și de scăderea frecventării sălilor de cinema în mai multe țări europene. Chiar și așa, „Avatar” continuă să atragă milioane de spectatori, demonstrând că povestea lui Jake Sully și a lui Neytiri are încă un impact emoțional puternic.

Potrivit jurnaliștilor francezi de la Capital, „Avatar 3: Foc și cenușă” a atras în Franța aproximativ 6,5 milioane de spectatori în primele 17 zile de la lansare, o cifră considerată impresionantă pentru un film care depășește trei ore de proiecție.

Durata mare limitează numărul de proiecții zilnice, majoritatea cinematografelor reușind să programeze doar două sau trei vizionări pe zi, ceea ce afectează direct potențialul total de încasări.

Contextul general nu este nici el favorabil! Potrivit presei franceze, frecventarea cinematografelor din Hexagon a scăzut cu 13,6% față de perioadele anterioare, un semnal de alarmă pentru operatorii de săli și pentru marile studiouri. Cu toate acestea, publicul fidel „Avatar” pare să ignore aceste tendințe și continuă să vină la cinema pentru experiența vizuală promisă de James Cameron.

Comparativ cu primele două filme, cifrele din Franța sunt relativ apropiate, însă diferențele devin vizibile pe piața nord-americană. În Statele Unite ale Americii, „Avatar 3: Foc și cenușă” a atras cu aproximativ 30% mai puțini spectatori decât precedentele capitole, semn că entuziasmul inițial s-a mai temperat.

Din punct de vedere financiar, „Avatar 3: Foc și cenușă” are succes, chiar dacă nu atinge performanțele istorice ale primelor două filme. Bugetul de producție este uriaș, estimat la aproximativ 400 de milioane de dolari, la care se adaugă alte 200 de milioane pentru marketing și promovare. În aceste condiții, filmul are nevoie de încasări foarte mari pentru a deveni profitabil.

„Avatar” va avea încă două părți

Până în prezent, pragul de un miliard de dolari a fost depășit, iar estimările specialiștilor indică încasări finale cuprinse între 1,5 și 1,8 miliarde de dolari la nivel mondial. Este o sumă impresionantă, dar totuși sub cele peste două miliarde obținute de primele două filme din serie.

Chiar și așa, succesul comercial pare suficient pentru a asigura continuitatea francizei. Disney își menține încrederea în James Cameron, iar următoarele două filme „Avatar” sunt deja programate pentru lansare în 2029 și 2031. Rămâne de văzut dacă publicul va continua să fie la fel de receptiv sau dacă saga va trebui să se reinventeze pentru a rămâne relevantă într-o industrie aflată în plină transformare.

