Performanța confirmă încă o dată forța unui catalog muzical care a traversat generații, granițe și continente. Într-o industrie în care succesul unei piese este măsurat prin impactul constant asupra publicului, atingerea pragului de 100 de milioane de ascultări reprezintă o realizare extraordinară și o dovadă că muzica Inna continuă să fie ascultată, descoperită și iubită de milioane de oameni din întreaga lume.
Cele 10 piese ale Innei care au depășit 100 de milioane de stream-uri pe Spotify sunt:
R3hab feat. Inna & Sash – Rock My Body (301.302.950 streams), Inna – Hot (254.365.090 streams), Inna – Sun Is Up – Play & Win Radio Edit (219.980.710 streams), Inna feat. J Balvin – Cola Song (164.502.419 streams), Inna – Amazing (148.273.334 streams), Inna feat. Daddy Yankee – More Than Friends (124.197.733 streams), Alok feat. Sofi Tukker & INNA – It Dont Matter (115.576.077 streams), Inna – Caliente (114.506.572 streams), Inna feat. Bob Taylor – Deja Vu (101.222.291 streams) și Inna feat. Sean Paul – Up (100.444.876 streams).
Acest nou succes vine după ani de prezență constantă în topurile internaționale și confirmă statutul Inna de artist global. Cu hituri care au devenit imnuri dance-pop și cu o comunitate uriașă de fani în întreaga lume, Inna demonstrează că muzica românească poate avea un impact major pe scena internațională.
Depășirea pragului de 100 de milioane de stream-uri pentru zece piese diferite este o performanță rară și spectaculoasă: înseamnă miliarde de secunde în care oameni din toate colțurile lumii au ales să asculte, să danseze și să se conecteze prin muzica Inna.
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