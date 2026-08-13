Performanța confirmă încă o dată forța unui catalog muzical care a traversat generații, granițe și continente. Într-o industrie în care succesul unei piese este măsurat prin impactul constant asupra publicului, atingerea pragului de 100 de milioane de ascultări reprezintă o realizare extraordinară și o dovadă că muzica Inna continuă să fie ascultată, descoperită și iubită de milioane de oameni din întreaga lume.

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Cele 10 piese ale Innei care au depășit 100 de milioane de stream-uri pe Spotify sunt:

R3hab feat. Inna & Sash – Rock My Body (301.302.950 streams), Inna – Hot (254.365.090 streams), Inna – Sun Is Up – Play & Win Radio Edit (219.980.710 streams), Inna feat. J Balvin – Cola Song (164.502.419 streams), Inna – Amazing (148.273.334 streams), Inna feat. Daddy Yankee – More Than Friends (124.197.733 streams), Alok feat. Sofi Tukker & INNA – It Dont Matter (115.576.077 streams), Inna – Caliente (114.506.572 streams), Inna feat. Bob Taylor – Deja Vu (101.222.291 streams) și Inna feat. Sean Paul – Up (100.444.876 streams).

Acest nou succes vine după ani de prezență constantă în topurile internaționale și confirmă statutul Inna de artist global. Cu hituri care au devenit imnuri dance-pop și cu o comunitate uriașă de fani în întreaga lume, Inna demonstrează că muzica românească poate avea un impact major pe scena internațională.

Depășirea pragului de 100 de milioane de stream-uri pentru zece piese diferite este o performanță rară și spectaculoasă: înseamnă miliarde de secunde în care oameni din toate colțurile lumii au ales să asculte, să danseze și să se conecteze prin muzica Inna.

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