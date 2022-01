Cărțile lui Irinel Columbeanu au ajuns în Statele Unite ale Americii, la fiica și fosta lui soție. Afaceristul a scris un mesaj personalizat pentru fiecare dintre ele. Pentru că cele două nu au putut fi prezente fizic la lansarea primei cărți din trilogia pe care a scris-o, Irinel Columbeanu le-a trimis peste Ocean câte un exemplar.

„Fiicei mele Irina,

În așteptarea apariției tale, at least în cel de-al doilea volum și forever in my heart”, este mesajul pe care Irinel Columbeanu i l-a scris Irinei.

Și pentru Monica Gabor a avut un mesaj. Fostul milionar i-a spus fostei sale soții la ce pagină își făcea ea apariția pe lume.

„Monicăi,

Împreună cu cele mai curate și sincere gânduri ale mele.

P.S.: Cam pe la pagina 187, de-abia veneai pe lume:))”, a fost mesajul pentru Monica Gabor.

Irina Columbeanu a început deja să citească din cartea tatălui său și l-a impresionat pe acesta că și-a dedicat timp pentru a face acest lucru, având în vedere că ea are foarte mult de învățat pentru școală.

Irinel Columbeanu speră ca Monica Gabor să vină la lansarea volumului doi

În luna februarie, Irinel Columbeanu a anunțat că va lansa cel de-al doilea volum al cărții sale și a invitat-o și pe Monica Gabor. Fostul milionar s-ar bucura dacă fosta soție ar putea veni alături de fiica lor, Irina Columbeanu.

„I-am spus Monicăi să vină și ea la lansarea celei de-a doua cărți, care are loc în februarie. Și normal ar fi, fiindcă figurează și ea în acest cel de-al doilea volum, să vină. E chiar personajul principal. Și dacă vine ea, poate vine și Irina, dar mi-am dat seama că are școală. Mie mi-ar plăcea să vină, dar nu vreau să le încurc programul. Sunt convins că și ele își doresc să vină, dar acum să vedem dacă va fi posibil”, a precizat Irinel Columbeanu pentru WOWbiz.

