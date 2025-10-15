Frumusețea, eleganța și discreția par a fi moșteniri de familie în casa Albu. Mikaela, fiica Iuliei și a designerului Mihai Albu, atrage atenția tuturor prin grația și rafinamentul ei, amintind de stilul inconfundabil al mamei sale. La doar 16 ani, adolescenta demonstrează că are nu doar un chip deosebit, ci și o personalitate complexă, în care se împletesc seriozitatea, modestia și o inteligență matură pentru vârsta ei.

Ce își dorește Mikaela Albu să studieze

Într-un interviu recent acordat revistei VIVA!, Mikaela Albu a vorbit deschis despre planurile sale și despre relația apropiată pe care o are cu mama sa. Deși nu s-a hotărât încă dacă va urma o carieră în lumina reflectoarelor, tânăra pare să aibă toate atuurile unui viitor influencer sau model: stil, carismă și o naturalețe care o diferențiază.

„Deocamdată îmi păstrez toate opțiunile deschise. Mă fascinează ideea de a aborda ca domeniu arhitectura sau psihologia, însă în același timp simt o atracție către artele spectacolului, televiziune sau cinema. Îmi place istoria, îmi plac limbile străine, desenul, îmi place să citesc, să aflu mereu lucruri noi, dar, în primul rând îmi place să mă surprind pe mine în fiecare zi”, a mărturisit Mikaela, care, deși provine dintr-o familie celebră, pare să-și construiască drumul cu propriile forțe și valori solide.

Și a continuat: „Nu cred că, în acest moment, îmi doresc asta. Mă atrage mai degrabă ideea de a urma un master în străinătate. Consider că este dificil să trăiești departe de familie și nu îmi doresc asta, dar, firește, dacă voi alege arhitectura, o facultate din Spania ar fi cea mai firească alegere”.

Iulia Albu nu are reguli vestimentare pentru fiica ei

Cu o eleganță care pare moștenită și o maturitate surprinzătoare, Mikaela Albu se conturează deja drept una dintre cele mai promițătoare apariții din noua generație de tineri din showbizul românesc. Tânăra are o relație foarte bună cu mama ei. „Mama este persoana căreia îi cer sfatul de fiecare dată. Nu îmi spune mereu ce vreau să aud, dar întotdeauna îmi dă cele mai bune sfaturi. (…) Vorbim despre TOT. (…) Mi se pare firesc și normal ca părinții să îți impună reguli. Nu prea mult timp pe device-uri, lectură obligatorie, ore de plecare și venire. Ah, în schimb, NICIODATĂ reguli privind vestimentația. Amuzant, nu?”, a spus fiica Iuliei Albu.

