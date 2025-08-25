Imediat ce a urcat pe scenă la Ziua Comunei Dobra, Jador și-a anunțat fanii, că băiețelul lui în vârstă de aproape trei luni a fost diagnosticat cu COVID. Interpretul a întârziat, duminică seara, la concertul de la Ziua Comunei Dobra (județul Dâmbovița) mai bine de 30 de minute.

Acesta a urcat pe scenă și a cerut scuze publicului prezent în număr mare la fața locului „Are fi-miu COVID, îmi pare rău! Am fost la spital!”, a spus Jador, după care a continuat să cânte, spre bucuria publicului.

Jador și Oana Ciocan au devenit părinți anul acesta, pe 4 iunie, când fiul lor, Avraam a venit pe lume. La scurt timp, manelistul a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare.

„Astăzi v-am privit pe amândoi… și mi-au căzut lacrimile fără să le pot opri. Când te-am luat în brațe pentru prima dată, puiul meu, parcă tot ce am trăit până azi a căpătat un sens.

Atât de mic… dar ai reușit să-mi umpli inima cum nimeni altcineva n-a făcut-o. Sunt tatăl tău. Și îți jur aici, în fața lumii: voi fi mereu lângă tine. Cu inima, cu fapta, cu rugăciunea.

Iar ție, iubirea mea, femeia care mi-a dăruit această minune… Nu există destule cuvinte să-ți mulțumesc. Te-am privit și am văzut o regină. Puternică, frumoasă, curajoasă.

Ai dat viață copilului nostru și ai scris, azi, cea mai sfântă pagină din povestea noastră. Te iubesc mai mult ca oricând. Suntem o familie acum. O echipă pe viață”, a spus Jador după ce a devenit tătic.

