Kate Middleton, apariție impecabilă într-un costum roșu. Cum au reacționat fanii: „Arată fabulos”

Prințesa de Wales a avut o apariție spectaculoasă, iar fanii nu au încetat să o laude. Pentru o recepție specială la Castelul Windsor, prințesa Catherine a ales un costum roșu vibrant care a atras toate privirile. Evenimentul a avut loc pentru a celebra victoria echipei Red Roses la Cupa Mondială de Rugby de anul trecut, potrivit express.co.uk.

Viitoarea regină a arătat absolut splendid într-un costum roșu de la Alexander McQueen. Catherine a asortat ținuta cu o pereche nouă de pantofi Gianvito Rossi 105 și bijuterii aurii.

Fanii regali au fost impresionați de look-ul ei îndrăzneț și au luat cu asalt rețelele sociale pentru a o lăuda. Un utilizator a scris pe X: „She slays” (Este superbă). Altul a comentat: „Îmi place acest costum – culoarea și croiala”. Un al treilea a adăugat: „Îmi place cum arată în roșu”. Alt fan a scris: „Arată minunat în roșu”.

Unul dintre admiratori a remarcat: „Îmi place să văd din nou acest costum roșu Alexander McQueen; este unul dintre favoritele mele. Este o nuanță perfectă de roșu, clară și vie. LOOK-ul arată fabulos”.

Prințesa Kate a dezvăluit câteva lucruri amuzante despre copiii săi

În timpul evenimentului, prințesa Kate a dezvăluit și câteva lucruri amuzante despre copiii săi, care joacă rugby acasă. Ea i-a făcut pe jucătorii Red Roses să râdă când a spus că nu și-ar dori să fie „atacată” de prințul George. Întrebată dacă fiica ei practică acest sport, Kate a răspuns: „Charlotte joacă rugby acasă, cu familia, deci nu la școală încă. Mă întrebam câte școli îl includ în program”.

„Rugby-ul este foarte accesibil. Louis joacă touch rugby și este un joc minunat. Evident, pe măsură ce devin mai puternici fizic – George acum, dacă jucăm acasă, nu vreau să fiu «atacată» de George – dar, până la o anumită vârstă, cred că este grozav”.

Prințesa Kate a demonstrat încă o dată că stilul și atitudinea ei captivantă o fac să fie admirată nu doar pentru aparițiile regale, ci și pentru felul natural și cald în care interacționează cu oamenii și familia sa.

