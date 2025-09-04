VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Spoiler alert! Urmează detalii din sezonul 2 al serialului „Wednesday”, episodul 6, disponibil pe Netflix.

Partea a doua a celui de-al doilea sezon din hitul Netflix „Wednesday” a debutat în forță, aducând o surpriză mult așteptată de fani: Lady Gaga. Dacă primele patru episoade, lansate în august, au dezamăgit prin absența vedetei, episodul 6 a schimbat complet situația.

Cântăreața apare în rolul Rosaline Rotwood, o profesoară decedată de la Nevermore. Wednesday (Jenna Ortega) merge la mormântul acesteia pentru a găsi o modalitate de a-și recupera puterile psihice. Printr-un ritual mistic, spiritul Rosaline se arată, iar Lady Gaga apare într-o imagine spectaculoasă: îmbrăcată în alb, cu părul și sprâncenele platinat blonde, emanând un aer eteric.

Rosaline îi oferă lui Wednesday un impuls supranatural, dar totul vine cu un preț neașteptat: colega ei de cameră, Enid (Emma Myers), întrerupe ședința și cele două ajung să își schimbe corpurile într-un scenariu à la „Freaky Friday” sau mai degrabă „Freaky Wednesday”.

Momente surprinzătoare în noul sezon Wednesday

De aici, acțiunea capătă o turnură comică și tensionată. Cele două trebuie să găsească o modalitate de a reveni la propriile trupuri înainte de răsărit, dar și să își salveze micuța urmăritoare, Agnes (Evie Templeton), care ajunge în vizorul lui Tyler (Hunter Doohan), al mamei lui, Francoise (Frances OConnor), și al unchiului Isaac, readus la viață sub formă de zombi (Owen Painter).

Momentul culminant vine atunci când Wednesday, prinsă în corpul lui Enid, se transformă („wolfs out”) și reușește să îi înfrunte pe adversari. Cele două colege ajung să se înțeleagă mai bine și fac pace chiar la mormântul Rosalindei, înainte de a reveni la corpurile lor inițiale. Totuși, liniștea nu durează: premoniția despre moartea lui Enid se schimbă cu una și mai sumbră – aceea că un membru al familiei Addams trebuie să moară.

Lady Gaga nu este singura surpriză din sezonul 2 al serialului. Printre aparițiile speciale se numără Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Steve Buscemi, Billie Piper, Christopher Lloyd, Heather Matarazzo, Dame Joanna Lumley, Fred Armisen, Isaac Ordonez, Haley Joel Osment și Thandiwe Newton.

