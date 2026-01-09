Laura Cosoi a anunțat, în urmă cu o săptămână, că este însărcinată din nou, la aproape doi ani de când a născut-o pe Aida. Vedeta și familia ei se află în continuare în Thailanda.

„Am fost la control ca să vedem dacă totul este în regulă cu bebe. Crește frumos, Doamne-ajută”, a scris Laura Cosoi, pe Instagram.

Laura Cosoi spunea, în urmă cu câteva zile, că soțul ei, Cosmin Curticăpean, este extrem de implicat în creșterea copiilor.

„Ajutorul meu de bază în tot și toate este Cosmin. Dar avem pe cineva care ne ajută zilnic în casă cu curățenia și asta contează enorm. Ne ajută și părinții lui Cosmin, care mai vin de la Târgu Mureș când este nevoie și ne ajută cu tot dragul. Mai apelez și la sora sau verișorul meu de la Iași, la prieteni, care cum poate”, a scris Laura Cosoi pe Instagram, zilele trecute.

Laura Cosoi a mărturisit că atât ea, cât și soțul ei și-au dorit să devină din nou părinți și se simt extrem de recunoscători pentru această nouă binecuvântare. Deși nu au aflat încă sexul bebelușului, vedeta spune că acest detaliu nu este important pentru ei, singura dorință fiind ca micuțul să vină sănătos pe lume.

„Ne-am dorit, nu a fost o întâmplare, mi se pare că Dumnezeu ne iubește foarte mult și simțim asta. A fost o surpriză minunată pentru fete, care chiar au fost emoționate când au aflat și evident că noi adulții mai vorbeam între noi ca scenarii cu familia.

Pentru fete, a fost cea mai mare surpriză și m-am bucurat că am reușit să le fac așa o amintire frumoasă”, a declarat Laura Cosoi, la Știrile Antena Stars.

Fericirea a fost împărtășită și cu prietenii apropiați. Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au sărbătorit vestea alături de Adela Popescu și Radu Vâlcan, care se află și ei în vacanță, în aceeași perioadă, alături de cei trei copii ai lor. Întâlnirea a fost una plină de emoție, zâmbete și momente memorabile, surprinse și împărtășite cu fanii pe rețelele de socializare.

