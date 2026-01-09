Chiar de la începutul anului, emisiunile de weekend ale staţiei Antena Stars, Vacanţă de vedetă, Petrecem în familie, Visul românesc – Succes american, Lumea nevăzută, Infiltraţi în culise şi Spynews TV revin în atenţia telespectatorilor cu noi sezoane pline de conţinut captivant.

Schimbare la Infiltrați în culise

Noutatea momentului este emisiunea Infiltrați în culise, difuzată sâmbăta și duminica, de la ora 17:00, pe Antena Stars. Spre deosebire de sezonul anterior, în care atenția era concentrată asupra unei singure producții, noul sezon propune o incursiune în culisele emisiilor zilnice ale postului. Vom pătrunde în spatele camerelor de filmat, îi vom surprinde pe invitați în ipostaze inedite și vom dezvălui exclusivități și povești nespuse, așa cum nu au mai fost văzute până acum.

Laura Cosoi revine cu un nou sezon al emisiunii sale

În fiecare sâmbătă, de la ora 15:00, Laura Cosoi deschide porțile unor destinații surprinzătoare în Vacanță de vedetă, la Antena Stars, cu imagini spectaculoase și povești care inspiră dorința de a călători.

„Mă bucur că suntem în al doilea an de colaborare şi că am parte de experienţe minunate alături de invitaţii mei şi de aceste destinaţii, care inspiră atât de mulţi români. De fiecare dată, experienţa de pe platou este una care mă împlineşte. Sperăm să avem în continuare un număr cât mai mare de telespectatori şi să inspirăm, aşa cum am făcut-o şi până acum.”.

Mirela Vaida, un nou sezon al emisiunii Petrecem în familie

Mirela Vaida continuă petrecerea la Antena Stars, în fiecare sâmbătă, începând cu ora 19.00, într-un nou sezon Petrecem în familie.

„Revenim cu un nou sezon plin de energie, muzică și voie bună! Vă aștept cu mari artiști, folclor autentic, muzică ușoară și de petrecere, scenete celebre reinterpretate cu umor, aniversări și multă veselie, într-o atmosferă caldă, 100% românească. În fiecare sâmbătă seara, de la ora 19:00, la Petrecem în familie, pe Antena Stars, locul unde ne adunăm, râdem și petrecem împreună!”.

Visul românesc – Succes american revine cu un nou sezon

Tot din 10 ianuarie, de la ora 16.00, Visul românesc – Succes american, cu Mădălina Bălan, întâmpină telespectatorii cu noi poveşti inspiraţionale despre românii care au cucerit colţurile lumii.

„Pentru că visele nu au granițe, emisiunea dedicată românilor de succes din străinătate, Visul românesc – Succes american, revine sâmbătă, 10 ianuarie, 2026, cu povești inspiraționale ale românilor, care au ales să nu cedeze în fața greutăților. Din Washington, Las Vegas și Los Angeles, românii de pretutindeni pot vedea în fiecare sâmbătă, de la ora 16.00, povești reale despre curaj, muncă și vise ce păreau odinioară imposibile. Vă spun doar atât: Niciun vis nu e prea mare, doar credeți în el!”.

Mara Bănică și Marius Niță fac echipă și în weekend

Și emisiunea Spynews TV cu Mara Bănică şi Marius Niţă, difuzată în fiecare duminică, de la ora 13.00 la 17.00, pe Antena Stars, continuă cu un nou sezon. Emisiunea deschide dosare mondene ale marilor artişti ori ale personalităţilor mondene, sub lupa gazdelor emisiunii și a specialiştilor.

Astfel, Mara Bănică afirmă „Mă bucur să pot spune că am ajuns deja la sezonul al treilea. Este, cum îmi place mie să spun, o bijuterie de emisiune și se datorează, în primul rând, echipei care face aceste materiale frumoase de reamintire a unor mari artiști români extrem de valoroși, despre care oamenii se bucură să afle povești poate nespuse, iar cei mai tineri se bucură să-i descopere. Sper să avem același succes pe care l-am avut și până acum.”, în timp ce Marius Niță declară:

„Ne revedem, așa cum v-am obișnuit, în fiecare duminică să petrecem prânzul împreună, cu poveștile fabuloase ale personalităților marcante, dar și cu invitații speciali.”.

Nou sezon al emisiunii Lumea nevăzută

În plus, și emisiunea Lumea nevăzută revine pe Antena Stars, tot pe 10 ianuarie, de la ora 14:00, cu un nou sezon plin de revelații și povești captivante. Sub ghidajul Danei Bălăceanu, telespectatorii vor porni într-o experiență aparte, unde cunoașterea se împletește cu inspirația. Noul sezon aduce sfaturi de la specialiști și momente menite să ne schimbe perspectiva asupra lumii și asupra noastră.

„O emisiune în care simți, nu doar privești! Alături de invitați de top, specialiști în domeniul lor, pătrundem dincolo de aparențe, acolo unde spiritualitatea, energiile subtile și misterele existenței devin clare. Te așteptăm în fiecare sâmbătă, la ora 14:00, la Antena Stars!”.

