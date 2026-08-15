Prezentatoarea TV și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au împlinit recent 11 ani de căsnicie, iar împreună au cinci fetițe minunate. Pe 30 iulie, Laura Cosoi a născut a cinea fetiță, pe Nina.

Vera, cea de-a doua născută a familiei a împlinit 6 ani, iar mama ei i-a făcut o urare specială. „La mulți ani, Vera aurie! Te iubim, suflet drag!”, a fost mesajul pe care l-a scris Laura Cosoi, pe Instagram.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au împlinit 11 ani de căsnicie, la două zile după ce micuța Nina a venit pe lume. Vedeta a transmis un mesaj, în care a dezvăluit cât de mândră este de soțul ei.

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„Sunt 11 ani de când ne-am spus «da», iar între timp viața ne-a dăruit cinci fetițe minunate. Dacă mă uit în urmă, îmi dau seama că cel mai mare dar nu este doar familia pe care am construit-o, ci faptul că am avut alături omul potrivit cu care să o construiesc. Pentru că partea absolut minunată din călătoria asta cu copiii este și tatăl lor.

Îl văd în fiecare zi: în răbdarea cu care ascultă, în felul în care se joacă, în îmbrățișările care alungă orice supărare, în încrederea pe care le-o dă. Îl văd cum crește odată cu ele, cum învață, cum se emoționează, cum se bucură sincer de fiecare etapă. Noi, mamele, vorbim adesea despre cât de intensă este maternitatea. Dar adevărul este că un tată prezent schimbă totul. Face drumul mai ușor, mai frumos și mai plin de sens. Le oferă copiilor rădăcini și curaj, iar mie îmi amintește, în fiecare zi, că nu duc această aventură singură”, a mărturisit Laura Cosoi.

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