Lidia Buble, una dintre cele mai iubite artiste din România, a trecut prin momente de groază în plină stradă. Vedeta a povestit fanilor de pe Instagram că a fost lovită cu o mătură de o femeie, în timp ce încerca să îi ofere ajutorul.

Totul s-a petrecut în drum spre un salon de înfrumusețare. Lidia a observat o bătrânică întinsă pe stradă, chiar lângă o trecere de pietoni, și, având un spirit civic dezvoltat, a oprit mașina și a întrebat dacă este bine. Când a coborât din autoturism pentru a ajuta, femeia a reacționat violent și a început să o lovească cu mătura.

„Trebuie să vă povestesc ce am pățit. Înainte să ajung la locație să mă fac superbă, văd o doamnă pe o trecere de pietoni, întinsă pe jos. Era în vârstă, avea vreo 70-80 de ani. Și zic: «Vai, săraca bătrânică». Opresc lângă ea, avea multe bagaje pe lângă ea pe jos, și îi zic: «Doamnă dragă, vă ajut cu ceva? Sunteți bine?». Mi-a zis că să o ajut, mă dau jos din mașină, mă duc să o ajut și m-a bătut cu mătura. Deci, când m-am dus lângă ea să o ridic, a început să dea în mine cu o mătură, dar isteric așa”, a povestit Lidia Buble.

Lidia Buble a fost în stare de șoc

Artista a mărturisit că a rămas în stare de șoc și abia și-a revenit după acest incident neașteptat. Ulterior, Lidia Buble a realizat că femeia se afla sub influența alcoolului, dar nu se aștepta la o asemenea reacție agresivă.

„Mi-am dat seama după că doamna era așa (n.r. sub influența alcoolului). Îmi zicea încontinuu să îi dau bani să își ia țigări. Când am văzut-o, i-am zis: «Lasă-mă în pace că mare țeapă mi-ai tras». Deci, nu m-am așteptat în viața mea să iau bătaie pe stradă cu mătura de la bătrânică. Încă îmi revin din șoc. Nu îmi vine să cred”, a mai spus artista.

