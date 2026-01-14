Power Couple România 2026. Băieții au descoperit ce simt partenerele lor atunci când nasc

UPDATE 14 ianuarie 2026: Aseară, băieții au avut parte de momentul pe care sperau că-l vor putea evita, proba în care descoperă ce simt partenerele lor atunci când nasc – Au, mami! Varianta 3.0 a probei a fost mai complexă decât în anii anterior – îmbrăcați în rochii, cu burți false, ei se aflau în oraș, atunci când începeau contracțiile și erau nevoiți să meargă spre taxi și de acolo spre medic. Cele 9 etape se încheiau pe patul din spital, cu un apogeu de durere. În ciuda țipetelor și a dorinței de a opri ceea ce simțeau, toți au mers până la capăt, lăsând ca investițiile să facă diferența din clasamentul zilei.

Proba Au, mami! la Power Couple România 2026 (6)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

UPDATE 19 decembrie: „Power Couple”, reality show-ul prezentat de Dani Oţil, revine la Antena 1 mai devreme. Deși premiera era anunțată pe 12 ianuarie, data a fost schimbată, astfel că emisiunea va fi difuzată începând cu 5 ianuarie, potrivit paginademedia.ro.

Astfel, Power Couple va debuta luni, 5 ianuarie, cu o săptămână înainte de data comunicată iniţial. Mutarea Antenei 1 a venit la câteva zile după ce Pro TV a anunţat premiera Desafio, noul show de aventură, pezentat de Daniel Pavel.

Când începe Power Couple, sezonul 3 

Un format cum nu s-a mai văzut. O șansă pentru cupluri să-și depășească fricile și să arate că împreună sunt cei mai puternici. Așteptarea a luat sfârșit, iar Power Couple sezonul 3 se va difuza la începutul anului viitor, din 12 ianuarie.

Când se difuzează Power Couple România 2026 la Antena 1

Power Couple revine la Antena 1 la începutul anului 2026! Din 12 ianuarie, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, Dani Oțil le aduce celor de acasă o experiență care nu poate fi ratată!

Concurenți Power Couple România 2026

Cele 9 perechi care au acceptat provocarea, și-au depășit limitele și au demonstrat că imposibilul nu există, de-a lungul perioadei de filmare, în Malta.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică

Dublă campioană olimpică la gimnastică artistică, Sandra Izbașa este decisă să demonstreze că poate trece cu grație și încredere peste orice îi va sta în cale! Nu va fi singură, ci-l va avea alături pe soțul ei, actorul Răzvan Bănică.

Dilinca și Mădălin Șerban

Unii dintre cei mai cunoscuți creatori din conținut din țară, cu cifre impresionante în mediul online, Dilinca și Mădălin Șerban formează un cuplu de aproape 4 ani și vor să-și facă noi amintiri împreună. „Am acceptat provocarea pentru că îmi doresc să bat monotonia și să văd cu adevărat de ce suntem în stare, ca și cuplu! Concursul cred că o sa fie super tare, super greu, aștept să văd probele și, sunt sigur că nu vom dezamăgi! Aștept să îmi cunosc limitele!”, mărturisește el.

ADDA și Cătălin Rizea

O artistă cunoscută și iubită de toată lumea, cu piese care au ocupat primele locuri în topuri și un manager artistic, recunoscut pentru talentul său în bucătărie – ADDA și Cătălin Rizea. Cei doi formează un cuplu extrem de îndrăgit, iar acum sunt deciși să meargă până la capăt în această aventură.

Andrei Niculae și Claudia

O voce recunoscută de către toți ascultătorii de radio, Andrei Niculae face parte dintre cei care dau trezirea matinalilor cu energia și starea lui de bine. Acum le va îmbina, alături de partenera lui, Claudia, cu care are o relație de 6 ani și alături de care este convins că poate face orice își pune în minte.

Cătălin Zmărăndescu și Luiza

Cunoscut pentru realizările sale sportive, dar și pentru participările în diferite reality show-uri, Cătălin Zmărăndescu este unul dintre cei mai apreciați antrenori de arte marțiale de contact din România! De această dată, pleacă la drum într-o luptă, alături de soția lui, Luiza, care îi este aproape de 11 ani.

NiCK NND și Cătălina Marin

Unele dintre piesele lansate de el în industria muzicală sunt fredonate de ani de zile, iar în prezent rămâne unul dintre artiștii cunoscuți ai țării: el este NiCK NND. Obișnuit cu prezența în formatele de televiziune, vine de această dată alături de soția lui, Cătălina Marin, cu care are o relație de peste 30 de ani, dintre care de 19 sunt căsătoriți, într-o aventură cum nu au mai trăit.

Power Couple 2025Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Mitzuu și Ariana

Urmăriți, apreciați și iubiți de tânăra generație, Mitzuu și Ariana reușesc să aducă în mediul online un conținut fresh și extrem de apreciat! El, creator de conținut, ea, youtuber, împreună, siguri că au ceea ce le trebuie pentru a reuși în competiție, după peste 5 ani de relație.

Marius Urzică și Simona

A scris istorie cu performanțele lui sportive, reușind să aducă aurul olimpic la cal cu mânere, iar în prezent pregătește noile generații, fiind antrenor de gimnastică. Marius Urzică și soția lui, Simona, formează un cuplu de peste 18 ani, dintre care de 15 sunt căsătoriți, iar acum vor avea parte de prima lor participare împreună într-un format TV.

Oase și Maria

Lista participanților este completată de creatorul de conținut, Oase, cunoscut pentru capacitatea lui de a mearge până la capăt într-un format TV și Maria, partenera lui, de peste 6 ani, artist vizual, aflată pentru prima dată în postura de concurentă!

Care sunt regulile show-ului Power Couple România 2026

Regulile competiției fac cu atât mai incitantă întrecerea. Cuplurile locuiesc în aceeași casă timp de mai multe săptămâni, iar fiecare etapă a concursului are trei tipuri de probe: cele pentru femei, înaintea cărora bărbații hotărăsc ce sume de bani investesc în capacitatea partenerelor de a trece proba, cele pentru bărbați, înaintea cărora decizia investiției este luată de jumătățile feminine ale cuplurilor, și provocările pentru perechi.

Probele netrecute atrag după sine pierderea banilor investiți, la finalul fiecărui ciclu, două cupluri fiind propuse spre eliminare: cel care a acumulat cea mai mică sumă de bani după probele individuale și cel situat pe ultimul loc la proba pentru perechi. Eliminarea se va face în urma voturilor celorlalte cupluri, echipa care pleacă pierzând toți banii strânși până în acel moment. De cealaltă parte, perechile rămase în competiție își păstrează sumele acumulate de la o etapă la alta.

Care este premiul la Power Couple România 2026

La finalul show-ului, în funcție de investițiile făcute și parcursul avut la probe, cuplul câștigător, care va fi desemnat primul Power Couple din România, poate obține premiul cel mare de până la 100.000 de euro. Ultimul cuplu care rămâne în picioare va câștiga Marele Trofeu și primul titlu de Power Couple România, care le deschide ușa seifului în care au depozitat toți banii adunați în competiție.

Schimbări la Power Couple 2026  

Dani Oțil a mărturisit recent, că au apărut schimbări în ceea ce privește locul în care s-au desfășurat filmările, iar insula are un renume cinematografic uriaș!

Filmările au avut loc în Malta, în locul în care s-au filmat producții precum Game of Thrones și Gladiatorul, două creații care au ocupat primele topuri ale lumii ani la rând. „Mai intens decât anul trecut, ne-am mutat pe o nouă insulă, totul nou pentru noi. Am filmat în locuri în care s-au filmat filme mari, Gladiatorul I, II, Game of Thrones, am filmat într-o celulă în care chiar s-a întâmplat ceva în Gladiatorul II, pentru fani, o scenă memorabilă. Am fost hrăniți de una dintre firmele care au făcut catering la filmele acestea mari. Am făcut lucruri wow”, a declarat Dani Oțil, la Xtra Night Show.

Cine a câștigat Power Couple în anii trecuți

Despre Power Couple 

„Power Couple România – La bine și la greu”, cea mai incitantă competiție a cuplurilor, prezentată de Dani Oțil, aduce la Antena 1 experiența unică trăită de nouă perechi de vedete față-n față cu cele mai inedite încercări. Fie că e vorba despre cupluri care au în spate căsnicii îndelungate sau concurenți care au devenit parteneri de viață mai recent, cu toții vor fi gata să demonstreze că au atuurile necesare pentru a câștiga titlul de primul Power Couple din România. Filmată în Malta, producția de anvergură a Antenei 1, realizată după un format internațional de succes, este un concurs de tip reality show, care dezvăluie cum funcționează relațiile perechilor de competitori la bine, dar mai ales la greu.

Cuplurile se vor confrunta cu teste extreme sau situații comice care vor scoate la iveală cât de bine se cunosc cu adevărat partenerii, câtă încredere au, de fapt, unul în celălalt și care sunt punctele tari ale relației lor, dar mai ales cele vulnerabile.  Competiția fenomen a cuplurilor a fost prima oară difuzată în Israel în 2014, de atunci fiind adaptată în 15 țări.

De la obstacole care le vor cere concurenților să-și înfrunte cele mai mari temeri la provocări în care umorul va fi unul dintre ingredientele salvatoare, mixul uimitor de probe va purta cuplurile printr-un roller-coaster al celor mai intense trăiri: acesta este „Power Couple România – La bine și la greu”, concursul care îi poate face pe participanți să-și redescopere relațiile sau să-și vadă partenerii de viață într-o lumină nouă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate”. Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot
Viva.ro
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Unica.ro
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
Elle.ro
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
gsp
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
GSP.RO
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
GSP.RO
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
Parteneri
Florin Călinescu, adevărul dur despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV: “Este ultima victimă!”. A spus ce nimeni nu avea curaj, mai supărat ca oricând, nemilos mesaj la adresa conducerii
Libertateapentrufemei.ro
Florin Călinescu, adevărul dur despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV: “Este ultima victimă!”. A spus ce nimeni nu avea curaj, mai supărat ca oricând, nemilos mesaj la adresa conducerii
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
„Welcome to our crib” – Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, lux total departe de jungla Survivor. Cum arată vila lor din Dominicană. Clipul a devenit viral
Tvmania.ro
„Welcome to our crib” – Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, lux total departe de jungla Survivor. Cum arată vila lor din Dominicană. Clipul a devenit viral

Alte știri

TVR anunță deschiderea înscrierilor online pentru Selecția Națională Eurovision 2026. România revine după doi ani de absență
Știri România 16:15
TVR anunță deschiderea înscrierilor online pentru Selecția Națională Eurovision 2026. România revine după doi ani de absență
De ce e important pentru România ca ordinea mondială să rămână una bazată pe reguli. Ștefan Cibian, expert în politica internațională: „SUA, China și Federația Rusă articulează pretenții teritoriale” 
Exclusiv Interviu
Știri România 16:00
De ce e important pentru România ca ordinea mondială să rămână una bazată pe reguli. Ștefan Cibian, expert în politica internațională: „SUA, China și Federația Rusă articulează pretenții teritoriale” 
Parteneri
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Adevarul.ro
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Dinamo are pe masă ofertă de 4 milioane de euro din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
Fanatik.ro
Dinamo are pe masă ofertă de 4 milioane de euro din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
Elle.ro
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode

Monden

Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce s-a spus că a fost scoasă la licitație casa lui Silviu Prigoană. Nu mai păstrează legătura cu cei doi copii
Stiri Mondene 16:18
Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce s-a spus că a fost scoasă la licitație casa lui Silviu Prigoană. Nu mai păstrează legătura cu cei doi copii
Power Couple România 2026. Băieții au descoperit ce simt partenerele lor atunci când nasc
Stiri Mondene 15:42
Power Couple România 2026. Băieții au descoperit ce simt partenerele lor atunci când nasc
Parteneri
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
TVMania.ro
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Momentul exploziei din sediul poliției din Lugoj. Un trecător surprins de suflu
ObservatorNews.ro
Momentul exploziei din sediul poliției din Lugoj. Un trecător surprins de suflu
Gata, Dan Negru a detonat bomba! Mai dur ca oricând, spune ce s-a întâmplat la PRO TV, detalii direct din culise: „Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, Dan Negru a detonat bomba! Mai dur ca oricând, spune ce s-a întâmplat la PRO TV, detalii direct din culise: „Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată”
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
GSP.ro
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
Parteneri
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mediafax.ro
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Redactia.ro
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate”. Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații”
Politică 15:11
Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate”. Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații”
Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, tranzitoriu: „Trebuie reguli de bun-simț. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”
Politică 13 ian.
Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, tranzitoriu: „Trebuie reguli de bun-simț. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Șeful IPJ Dolj, care a murit în biroul său și a fost avansat post-mortem de Nicușor Dan, s-a bătut în instanță cu Direcția Generală Anticorupție. Ce decizie s-a luat
Fanatik.ro
Șeful IPJ Dolj, care a murit în biroul său și a fost avansat post-mortem de Nicușor Dan, s-a bătut în instanță cu Direcția Generală Anticorupție. Ce decizie s-a luat
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei
Spotmedia.ro
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei