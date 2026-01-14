Power Couple România 2026. Băieții au descoperit ce simt partenerele lor atunci când nasc

UPDATE 14 ianuarie 2026: Aseară, băieții au avut parte de momentul pe care sperau că-l vor putea evita, proba în care descoperă ce simt partenerele lor atunci când nasc – Au, mami! Varianta 3.0 a probei a fost mai complexă decât în anii anterior – îmbrăcați în rochii, cu burți false, ei se aflau în oraș, atunci când începeau contracțiile și erau nevoiți să meargă spre taxi și de acolo spre medic. Cele 9 etape se încheiau pe patul din spital, cu un apogeu de durere. În ciuda țipetelor și a dorinței de a opri ceea ce simțeau, toți au mers până la capăt, lăsând ca investițiile să facă diferența din clasamentul zilei.

UPDATE 19 decembrie: „Power Couple”, reality show-ul prezentat de Dani Oţil, revine la Antena 1 mai devreme. Deși premiera era anunțată pe 12 ianuarie, data a fost schimbată, astfel că emisiunea va fi difuzată începând cu 5 ianuarie, potrivit paginademedia.ro.

Astfel, Power Couple va debuta luni, 5 ianuarie, cu o săptămână înainte de data comunicată iniţial. Mutarea Antenei 1 a venit la câteva zile după ce Pro TV a anunţat premiera Desafio, noul show de aventură, pezentat de Daniel Pavel.

Când începe Power Couple, sezonul 3

Un format cum nu s-a mai văzut. O șansă pentru cupluri să-și depășească fricile și să arate că împreună sunt cei mai puternici. Așteptarea a luat sfârșit, iar Power Couple sezonul 3 se va difuza la începutul anului viitor, din 12 ianuarie.

Când se difuzează Power Couple România 2026 la Antena 1

Power Couple revine la Antena 1 la începutul anului 2026! Din 12 ianuarie, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, Dani Oțil le aduce celor de acasă o experiență care nu poate fi ratată!

Concurenți Power Couple România 2026

Cele 9 perechi care au acceptat provocarea, și-au depășit limitele și au demonstrat că imposibilul nu există, de-a lungul perioadei de filmare, în Malta.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică

Dublă campioană olimpică la gimnastică artistică, Sandra Izbașa este decisă să demonstreze că poate trece cu grație și încredere peste orice îi va sta în cale! Nu va fi singură, ci-l va avea alături pe soțul ei, actorul Răzvan Bănică.

Dilinca și Mădălin Șerban

Unii dintre cei mai cunoscuți creatori din conținut din țară, cu cifre impresionante în mediul online, Dilinca și Mădălin Șerban formează un cuplu de aproape 4 ani și vor să-și facă noi amintiri împreună. „Am acceptat provocarea pentru că îmi doresc să bat monotonia și să văd cu adevărat de ce suntem în stare, ca și cuplu! Concursul cred că o sa fie super tare, super greu, aștept să văd probele și, sunt sigur că nu vom dezamăgi! Aștept să îmi cunosc limitele!”, mărturisește el.

ADDA și Cătălin Rizea

O artistă cunoscută și iubită de toată lumea, cu piese care au ocupat primele locuri în topuri și un manager artistic, recunoscut pentru talentul său în bucătărie – ADDA și Cătălin Rizea. Cei doi formează un cuplu extrem de îndrăgit, iar acum sunt deciși să meargă până la capăt în această aventură.

Andrei Niculae și Claudia

O voce recunoscută de către toți ascultătorii de radio, Andrei Niculae face parte dintre cei care dau trezirea matinalilor cu energia și starea lui de bine. Acum le va îmbina, alături de partenera lui, Claudia, cu care are o relație de 6 ani și alături de care este convins că poate face orice își pune în minte.

Cătălin Zmărăndescu și Luiza

Cunoscut pentru realizările sale sportive, dar și pentru participările în diferite reality show-uri, Cătălin Zmărăndescu este unul dintre cei mai apreciați antrenori de arte marțiale de contact din România! De această dată, pleacă la drum într-o luptă, alături de soția lui, Luiza, care îi este aproape de 11 ani.

NiCK NND și Cătălina Marin

Unele dintre piesele lansate de el în industria muzicală sunt fredonate de ani de zile, iar în prezent rămâne unul dintre artiștii cunoscuți ai țării: el este NiCK NND. Obișnuit cu prezența în formatele de televiziune, vine de această dată alături de soția lui, Cătălina Marin, cu care are o relație de peste 30 de ani, dintre care de 19 sunt căsătoriți, într-o aventură cum nu au mai trăit.

Mitzuu și Ariana

Urmăriți, apreciați și iubiți de tânăra generație, Mitzuu și Ariana reușesc să aducă în mediul online un conținut fresh și extrem de apreciat! El, creator de conținut, ea, youtuber, împreună, siguri că au ceea ce le trebuie pentru a reuși în competiție, după peste 5 ani de relație.

Marius Urzică și Simona

A scris istorie cu performanțele lui sportive, reușind să aducă aurul olimpic la cal cu mânere, iar în prezent pregătește noile generații, fiind antrenor de gimnastică. Marius Urzică și soția lui, Simona, formează un cuplu de peste 18 ani, dintre care de 15 sunt căsătoriți, iar acum vor avea parte de prima lor participare împreună într-un format TV.

Oase și Maria

Lista participanților este completată de creatorul de conținut, Oase, cunoscut pentru capacitatea lui de a mearge până la capăt într-un format TV și Maria, partenera lui, de peste 6 ani, artist vizual, aflată pentru prima dată în postura de concurentă!

Care sunt regulile show-ului Power Couple România 2026

Regulile competiției fac cu atât mai incitantă întrecerea. Cuplurile locuiesc în aceeași casă timp de mai multe săptămâni, iar fiecare etapă a concursului are trei tipuri de probe: cele pentru femei, înaintea cărora bărbații hotărăsc ce sume de bani investesc în capacitatea partenerelor de a trece proba, cele pentru bărbați, înaintea cărora decizia investiției este luată de jumătățile feminine ale cuplurilor, și provocările pentru perechi.

Probele netrecute atrag după sine pierderea banilor investiți, la finalul fiecărui ciclu, două cupluri fiind propuse spre eliminare: cel care a acumulat cea mai mică sumă de bani după probele individuale și cel situat pe ultimul loc la proba pentru perechi. Eliminarea se va face în urma voturilor celorlalte cupluri, echipa care pleacă pierzând toți banii strânși până în acel moment. De cealaltă parte, perechile rămase în competiție își păstrează sumele acumulate de la o etapă la alta.

Care este premiul la Power Couple România 2026

La finalul show-ului, în funcție de investițiile făcute și parcursul avut la probe, cuplul câștigător, care va fi desemnat primul Power Couple din România, poate obține premiul cel mare de până la 100.000 de euro. Ultimul cuplu care rămâne în picioare va câștiga Marele Trofeu și primul titlu de Power Couple România, care le deschide ușa seifului în care au depozitat toți banii adunați în competiție.

Schimbări la Power Couple 2026

Dani Oțil a mărturisit recent, că au apărut schimbări în ceea ce privește locul în care s-au desfășurat filmările, iar insula are un renume cinematografic uriaș!

Filmările au avut loc în Malta, în locul în care s-au filmat producții precum Game of Thrones și Gladiatorul, două creații care au ocupat primele topuri ale lumii ani la rând. „Mai intens decât anul trecut, ne-am mutat pe o nouă insulă, totul nou pentru noi. Am filmat în locuri în care s-au filmat filme mari, Gladiatorul I, II, Game of Thrones, am filmat într-o celulă în care chiar s-a întâmplat ceva în Gladiatorul II, pentru fani, o scenă memorabilă. Am fost hrăniți de una dintre firmele care au făcut catering la filmele acestea mari. Am făcut lucruri wow”, a declarat Dani Oțil, la Xtra Night Show.

Cine a câștigat Power Couple în anii trecuți

Daiana Anghel și Sorin Gonțea au câștigat Power Couple România 2024. Daiana Anghel și Sorin Gonțea au câștigat la Power Couple România 2024 premiul cel mare de 27.350 euro și marele trofeu. „Pasionații de matematică m-ar fi întrebat câți bani s-au câștigat astăzi în timpul probei. 5.000 de Euro până la prima fază, și încă 10.000 pentru câștigători pentru cele 50 de kilograme din ultimul minut!”, a anunțat Dani Oțil, în primul sezon.

Robert Tudor și Elena au câștigat trofeul Power Couple, sezonul 2 și premiul de 46.182 de euro.

Despre Power Couple

„Power Couple România – La bine și la greu”, cea mai incitantă competiție a cuplurilor, prezentată de Dani Oțil, aduce la Antena 1 experiența unică trăită de nouă perechi de vedete față-n față cu cele mai inedite încercări. Fie că e vorba despre cupluri care au în spate căsnicii îndelungate sau concurenți care au devenit parteneri de viață mai recent, cu toții vor fi gata să demonstreze că au atuurile necesare pentru a câștiga titlul de primul Power Couple din România. Filmată în Malta, producția de anvergură a Antenei 1, realizată după un format internațional de succes, este un concurs de tip reality show, care dezvăluie cum funcționează relațiile perechilor de competitori la bine, dar mai ales la greu.

Cuplurile se vor confrunta cu teste extreme sau situații comice care vor scoate la iveală cât de bine se cunosc cu adevărat partenerii, câtă încredere au, de fapt, unul în celălalt și care sunt punctele tari ale relației lor, dar mai ales cele vulnerabile. Competiția fenomen a cuplurilor a fost prima oară difuzată în Israel în 2014, de atunci fiind adaptată în 15 țări.

De la obstacole care le vor cere concurenților să-și înfrunte cele mai mari temeri la provocări în care umorul va fi unul dintre ingredientele salvatoare, mixul uimitor de probe va purta cuplurile printr-un roller-coaster al celor mai intense trăiri: acesta este „Power Couple România – La bine și la greu”, concursul care îi poate face pe participanți să-și redescopere relațiile sau să-și vadă partenerii de viață într-o lumină nouă.