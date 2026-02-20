Atunci când vine vorba despre timpul petrecut pe tabletă și telefon, Paul are reguli clare. „Are limită. Dar și Achim are limită. Amândoi au limită. Limită fără discuții. Nu există. Sunt momente în care le încalcă și e absolut normal să fie așa.

Sunt copii. Vorbim foarte mult. Nu există pedeapsă la noi. Noi funcționăm pe comunicare, întrebăm de ce, de ce ai simțit nevoia să faci asta, e important. Și cu calm, mă rog, cât se poate. Eu mă mai, un pic, mă mai enervez, dar după aceea tot vorbesc cu iubire și cu blândețe. Nu, nu suntem pe zonă agresivă deloc”, a spus Paul Ipate pentru Wowbiz.

612486155_18545204251036142_2700028809936940025_nIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Paul a vorbit și despre activitatea preferată pe care o are cu fiica lui. „Jughi se numește. Jughineală. Facem jughineală foarte mult, o fac sandwich, o pizza la cuptor din propriul ei corp, adică la modul ăsta, ne batem, îi place să lovească.

Cu perne, cu pumnul, cu picioarele, nu contează. Sare în cârcă, îi place, scheme, da, zice: hai, scheme, fă o schemă, o iau, o învârt pe sus, din astea. Ieșim pe afară, am fost acum când a nins, în Mogoșoaia, la zăpadă, sanie. Are și zona asta, latura asta băiețoasă, ceea ce mie îmi place foarte mult și sunt extrem de happy”, a mai spus actorul.

Paul Ipate a mai dezvăluit și cum se descurcă atât el, cât și soția lui, Cătălina Grama, cunoscută drept Jojo, la capitolul părinți.

„Eu sunt ăla mai serios. (…). Eu consider că sunt lucrurile destul de echilibrate la noi. Și Achim, și Zora… Ce știu clar copiii e că mama e mult mai tolerantă la anumite chestii. Și că eu le iau mai… Cu mine nu. Am niște limite clare, nu ai voie să le încalci”, a încheiat Paul Ipate.

Cum și-au împărțit Andra și Cătălin Măruță sarcinile în familie: „Asta știm noi și până acum a funcționat"
Cum și-au împărțit Andra și Cătălin Măruță sarcinile în familie: „Asta știm noi și până acum a funcționat"
Exclusiv
Stiri Mondene 14:00
Cum și-au împărțit Andra și Cătălin Măruță sarcinile în familie: „Asta știm noi și până acum a funcționat"
Albumul de artă „PHOENIX – Povestea fără cuvinte", de Cristian Radu Nema, nominalizat la Premiile Anului în Cultură
Stiri Mondene 13:39
Albumul de artă „PHOENIX – Povestea fără cuvinte", de Cristian Radu Nema, nominalizat la Premiile Anului în Cultură
Ciprian Ciucu a reacționat după ce STB a venit cu planul de redresare care prevede reducerea șefilor, majorarea tarifelor la bilete și gratuități diminuate
Politică 12:25
Ciprian Ciucu a reacționat după ce STB a venit cu planul de redresare care prevede reducerea șefilor, majorarea tarifelor la bilete și gratuități diminuate
Cristian Tudor Popescu, după prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Delir limbistic la Antena 3 și Digi 24"
Politică 07:48
Cristian Tudor Popescu, după prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Delir limbistic la Antena 3 și Digi 24"
