Chiar dacă se ceartă în show-ul de la Antena 1, care în această vară a avut un nou sezon și s-a văzut de luni până miercuri, de la ora 20.30, în viața de zi cu zi, cei doi sunt foarte apropiați.

Ce spune Liviu Vârciu despre împrumut

În urmă cu mai mult timp, despre Liviu Vârciu s-a scris că ar fi împrumutat 50.000 de euro de la Nea Mărin, pentru a-și termina casa, iar subiectul a fost intens dezbătut în presă.

Odată cu finalul emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, care va fi înlocuită în grila de programe cu „Insula Iubirii” începând cu 21 iulie 2025, Liviu Vârciu și Nea Mărin au vorbit în exclusivitate pentru Libertatea despre deja celebra datorie a fostului cântăreț.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 19

„Eu față de el nu mai am nicio datorie”, a spus Liviu Vârciu, după care a continuat amuzat: „El are o datorie morală față de mine, pentru că am pus umărul la celebritatea lui, l-am făcut un brand celebru”.

Recomandări Dosarul Ayahuasca: Fostul șef al DGIPI Gelu Oltean a primit bani grei din trafic de droguri. Afacerista eliberată de Lia Savonea a cerut în van ridicarea sechestrului

Motivul pentru care Nea Mărin i-a dat bani

În schimb, Nea Mărin a afirmat că suma pe care i-a împrumutat-o vedetei a fost mult mai mică decât s-a vehiculat și ne-a dezvăluit și motivul pentru care i-a oferit banii lui Liviu Vârciu.

„Dar ce mult s-a mai vorbit despre acest subiect… Da, l-am ajutat pe Liviu Vârciu, suma a fost mult mai mică! Am făcut-o cu mare drag atât eu, cât și soția mea. Avea nevoie să își termine casa, iar noi ținem foarte mult la el și mi-am dorit pentru el să aibă locul lui unde să-și întemeieze o familie frumoasă. Și uite că așa a fost! Țin foarte mult la Liviu, e familie pentru mine și avem o legătură frumoasă și în afara emisiunii”, a spus Nea Mărin (Marin Barbu) în exclusivitate pentru Libertatea.