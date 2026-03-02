Întrebată dacă există prietenii adevărate în showbiz, Loredana a răspuns fără rețineri. „În general, nu știu dacă în showbiz, în viață dacă există prietenii adevărate, pentru că nu poți să combini showbizul, să-l separi de viață. Este viața mea și trăiesc în această viață de când mă știu. Deci se confundă cumva, nu se mai poate separa.

Nu știu dacă am foarte mulți prieteni. Uneori, credeam că am foarte mulți prieteni, dar, într-adevăr, ei se cern, ca prin sită, știi? Rămân doar puțini, dar buni. Și cred că investim din ce în ce mai puțin în prietenie odată ce trecem prin niște experiențe care uneori pot fi traumatizante.

Asta nu înseamnă că trebuie să devii acru, că trebuie să devii grumpy, că trebuie să devii inert la oamenii din jurul tău. Întotdeauna ai o posibilitate să găsești un om care să-ți apară, poate, târziu în viață și să fie cu adevărat prietenul pe care-l așteptai. Orice e posibil, dar cred foarte mult în prieteniile din copilărie, care sunt necondiționate și sunt sincere, sunt pure”,a declarat Loredana Groza pentru revista VIVA!

Într-o industrie unde aparențele domină, Loredana Groza rămâne un simbol al feminității puternice și al reinventării continue. Deși radiază încredere și magnetism pe scenă, artista mărturisește cu o sinceritate rar întâlnită că succesul ei impresionant poate intimida persoanele de sex masculin.

Carisma, personalitatea puternică și celebritatea dobândită după ani de muncă devin, paradoxal, bariere pentru cei care o privesc doar la suprafață. Într-un interviu acordat revistei VIVA!, Loredana Groza vorbește despre prejudecăți, despre etichetele nedrepte care i se lipesc și despre sensibilitatea profundă pe care puțini au șansa să o descopere. „Am simțit-o și eu pe pielea mea de foarte multe ori. Bărbații sunt intimidați de femeile puternice, de femeile care sunt independente. Cred că mulți preferă să aibă lângă ei femei care sunt mai ușor de manipulat, ca să nu folosesc un cuvânt mai urât.

Din păcate, e un avantaj, e și un dezavantaj, pentru că mulți mă judecă greșit, după aparențe, și cred că nu sunt chiar așa și nu cred că ar trebui să le fie teamă. În spatele acestor aparențe se ascunde o ființă extrem de sensibilă, și cine a reușit să vadă dincolo de ele, cu siguranță a descoperit o altfel de Loredana decât cea de pe coperțile revistelor, din filme sau din alte situații”, a declarat cântăreața.

