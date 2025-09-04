VIVA! Influencers Party 2025 a adunat, ca în fiecare an, elita showbizului românesc pe terasa ParkLake, într-un eveniment care a marcat finalul verii și a celebrat stilul, eleganța și energia estivală. Dress code-ul „Late Summer Glow” a fost respectat cu pasiune de invitați, iar una dintre aparițiile care au atras toate privirile a fost Loredana Groza.

Artista a ales o rochie semitransparentă, mulată pe corp, în nuanțe maro-roșcat, cu un drapaj spectaculos în partea de jos, care i-a evidențiat silueta impecabilă. Ținuta a fost completată de sandale asortate decorate cu mici trandafiri, bijuterii aurii și o geantă cu accente florale, iar coafura lejeră și machiajul elegant au adăugat un plus de rafinament. Prezența Loredanei la eveniment a fost, pur și simplu, imposibil de ignorat.

Pe lângă apariția spectaculoasă, Loredana a fost premiată pentru cariera sa fulminantă, care se întinde pe patru decenii. De la Trofeul Mamaia câștigat în 1986, la reinventările constante care i-au păstrat relevanța în industria muzicală și media, Loredana a demonstrat că este nu doar o artistă, ci și un adevărat influencer, cu un impact cultural de necontestat.

Loredana Groza, colaborare inedită cu Direcția 5

Direcția 5 și Loredana aduc împreună emoția pură într-o piesă care promite să atingă inimile tuturor: „2 Povești”, o colaborare de suflet, plină de sinceritate și intensitate. Single-ul vorbește despre iubirea matură, profundă și imperfectă, dar reală.

La 30 de ani de la prima colaborare pe albumul „Atitudine”, lansat în 1994, Direcția 5 și Loredana revin împreună într-un nou proiect muzical. Scriau atunci istorie, cu lansări care adunau mii de oameni și blocau traficul în centrul Bucureștiului, iar astăzi se întâlnesc din nou pentru a cânta împreună o nouă piesă de iubire.

„2 Povești” este compusă de Marian Ionescu, pe versurile sensibile ale lui Dinu Olărașu, și captează acea dragoste care nu are nevoie de zgomot, dar care arde tăcut, intens, până la capăt. Videoclipul, regizat de Petre Năstase, este un univers vizual încărcat de lumină, umbre și emoție pură – fiecare cadru spune o stare, nu doar o poveste.

„«2 Povești» nu este doar o piesă de dragoste, este emoție transpusă în muzică. Loredana are acea forță artistică rară care transformă orice vers, iar pentru noi a fost o bucurie și o onoare să construim împreună această poveste”, spune Marian Ionescu.

„M-am întors cu emoție din nou în studio cu băieții de la Direcția 5. Împreună am scris zeci de cântece care au rămas în inimile fanilor. M-am simțit ca la 20 de ani… Starea de grație de la înregistrări ne-a însoțit și la filmările videoclipului. Îmi doresc ca noua noastră piesă, «2 Povești», să vă meargă direct la suflet!”, spune Loredana Groza.

